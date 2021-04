¿Por? Dice AMLO que aún no se va a vacunar contra COVID

Que siempre no. Por lo pronto, AMLO no se vacunará contra COVID-19 porque, de acuerdo con los médicos que lo atendieron durante su contagio, tiene suficientes anticuerpos. Así lo dio a conocer el mismo presidente en la confe mañanera de este 5 de abril tras ser cuestionado por una reportera sobre la fecha de su vacunación.

Desde la semana pasada, AMLO ha sido cuestionado sobre dónde y cuándo se vacunará, luego de que la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, inició con la jornada de vacunación de adultos mayores.

“Tengo suficientes anticuerpos”: Durante su conferencia matutina, @lopezobrador_ anunció que uno de los médicos que consultó le recomendó esperar para vacunarse contra la #COVID19. pic.twitter.com/NCLaKprjmC — Animal Político (@Pajaropolitico) April 5, 2021

Andrés Manuel López Obrador le dio un par de vueltas al asunto, al explicar que esperaría los resultados de unos análisis para saber si debía vacunarse. Después, el presidente declaró que sí se vacunaría —ya esta semana— pero pues que no le iba avisar a los medios para que no hacer un espectáculo de su vacunación.

Iniciamos una nueva semana y aquí la declaración de AMLO —que se supone será reforzada con una explicación, el día de mañana, de uno de los médicos que le recomendó esperar.

“Acerca de mi caso consulté con los médicos, que al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable, por ahora, que me vacune.

Mañana, le pedí a uno de los médicos que me atendió que viniera a explicarlo para que no vaya a prestarse a especulaciones, ya saben cómo se las gastan los conservadores corruptos, entonces que explique técnica-científicamente por qué es importante también”.

Estas fueron las palabras de AMLO para luego explicar que es importante conocer las opiniones que hay en torno a la vacunación de las personas que se han contagiado y recuperado de COVID-19, saber cuánto tiempo deben esperar a ser vacunados y qué hay acerca de los anticuerpos.

“¿Qué pasa cuando a alguien le da COVID?, ¿cuándo se debe vacunar?, ¿en qué tiempo?, ¿qué opiniones hay sobre esto? Porque estamos en el terreno de lo inédito.

Tonses, les decía que dos médicos me habían dicho que sí y el médico que me atendió me dijo: ‘no porque tiene suficientes anticuerpos y no hace falta’. Incluso, me planteó dos meses, que eso sí lo considero mucho y debe revisarse el tiempo pero no tengo ningún problema de contagio, ni de contagiar a nadie”.

¿Qué dice la Secretaría de Salud?

En el apartado de preguntas y respuestas sobre la vacunación contra COVID-19 —en la página coronavirus.gob.mx—, la Secretaría de Salud explica que hasta el momento no hay suficiente información sobre cuánto dura la inmunidad natural de una persona que se recuperó de COVID-19: no hay evidencia de una inmunidad natural que dure por mucho tiempo.

Aquí la explicación:

“En este momento no hay suficiente información disponible como para afirmar si una persona que estuvo infectada no volverá a infectarse o por cuánto tiempo estará protegida contra el COVID-19; esto se llama inmunidad natural.

La evidencia sugiere que es probable que la inmunidad natural contra el COVID-19 no dure demasiado, pero se necesitan más estudios para entender mejor el grado adicional de protección por la vacuna en personas que se han contagiado previamente”.

En el caso de AMLO, hace poco más de dos meses el presidente dio positivo a COVID-19 y hasta el momento no se puede asegurar que Obrador no tiene ningún problema de contagio.