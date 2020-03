Aunque ahí la llevaba como portavoz del gobierno en asuntos relacionados con la pandemia del coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se ganó las críticas luego de la declaración que se aventó ayer, asegurando que AMLO puede seguir repartiendo besos… ya que es “fuerza moral y no de contagio”.

Frase digna de colocarse en las primeras posiciones del Lambiscómetro…

Así que por no tomarse el asunto del coronavirus con la seriedad que muchos desearían, los senadores de Movimiento Ciudadano exhortaron a López-Gatell a dejarle la chamba a alguien que sí se aplique en lugar de echar la cábula (o bueno, quizás lo dijo en serio… lo cual quizás sería peor).

“Doctor López-Gatell, por respeto a su profesión y al momento que vivimos, renuncie. El momento que vivimos requiere de seriedad y liderazgo, requiere a una persona comprometida con su país y con cuidar la salud de la gente, no quedar bien con un jefe”, señaló la legisladora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo.

De acuerdo con El Universal, Delgadillo también pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que deje de andar besando niñas… digo, que deje de realizar sus giras de fines de semana. Y no porque ya chole de que parezca que sigue en campaña, sino por las recomendaciones sanitarias que se han indicado para mitigar la propagación del coronavirus.

“No por su salud, sino por dar ejemplo y demostrarle a la gente que esta pandemia se debe enfrentar con seriedad”, comentó la legisladora de Movimiento Ciudadano.

La inmunidad del presidente

Ayer, durante la conferencia mañanera del presidente, se le cuestionó a López-Gatell sobre la pertinencia de que AMLO siga dando besos y apapachos… sobre todo porque acude a zonas de alta marginación, a donde (diosito no lo quiera) pudiera llevar la enfermedad del COVID-19.

Ante tal insinuación, López-Gatell sólo atinó a echarse una frase que no se aventaría ni Lord Molécula: “La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio“, contestó. “(AMLO) No es una persona de especial riesgo“, remató.