López-Gatell recomienda a estados no adquirir vacuna por cuenta propia: “Se diluye estrategia nacional”

Como que los gobernadores de los estados ya se pusieron impacientes con los tiempos y formas que la 4T tienen para distribuir las vacunas contra el COVID-19. Por ello, algunos ya están viendo la posibilidad de adquirir la inmunización por cuenta propia… lo cual parecería buena idea. Sin embargo, López-Gatell se tomó el tiempo de explicar por qué no lo es tanto. Y así fue:

Durante la conferencia que ofrece en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell señaló algunas razones por las que es mejor que los estados se ciñan al plan nacional de vacunación contra el COVID-19. La principal de ellas, la dilución del “efecto positivo” de la estrategia nacional y de los objetivos científicos que conlleva.

“Desde el punto de vista técnico el lineamiento es recomendar que eso no se haga (…) porque entonces cada quien va por la suya y no estamos hablando de una estrategia de Estado, del Estado nacional, que se llama Estados Unidos Mexicanos, sino como si no fuéramos un país y fuéramos simplemente una comunidad desordenada, anárquica. Esa fue la respuesta en términos generales”, señaló López-Gatell.

Previo a la conferencia, el funcionario tuvo una reunión con todos los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), cuyo presidente de la Comisión de Salud, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, planteó directamente la posibilidad de que cada Estado consiga por cuenta propia su vacuna. Según lo explicado por López-Gatell, la respuesta fue la misma.

¿Sólo por esa razón no pueden comprar la vacuna?

Bueno, esa es la principal. López-Gatell también refirió que se debe tomar en cuenta que la producción de vacunas es limitada y no se debe ser gandalla con los que menos recursos tienen; además, les pidió a los gobernadores recordar que algunas vacunas no han sido aprobadas en su totalidad, por lo que no son seguras y efectivas… y considerar que las pocas vacunas que actualmente se están produciendo tienen que ser repartidas en todo el mundo.

Ningún señalamiento anterior parecería ser motivo para que los estados compren su vacuna, si tienen el dinero para ello (lo cual aumentaría la especulación del precio, según López-Gatell). Sin embargo, según insinuó López-Gatell, todo se resume en ser solidarios y pensar en una estrategia global para acabar con la pandemia. No hacerlo y no pensar en el beneficio colectivo llevaría al fracaso como humanidad, el subsecretario de Salud, parafraseando a la directora general de la Organización Panamericana de la Salud..

“En la medida en que haya países que no tienen acceso a la vacuna y no logran tenerla, porque no la consiguen, porque es muy cara, porque ya se la llevaron otros países, entonces la epidemia seguirá activa en esos países (…) obviamente desde el punto de vista técnico es muy frustrante porque eso perpetúa el drama humano de sufrimiento que nos causa el virus SARS-CoV-2″.

Recordando que sólo se les está sugiriendo a los Estados no comprar por su lado la vacuna, ya que el presidente López Obrador ha pedido que no se prohíba, López-Gatell acabó pidiendo a los gobernadores pensar qué harían su cada uno de los municipios quisiera hacer lo mismo. “Los mandatarios y las mandatarias estatales experimentarían directamente la consecuencia de ese desorden en donde cada quien quisiera hacer su voluntad de acuerdo a distintos modelos de interpretación de la salud pública”.