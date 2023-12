Lo que necesitas saber: No pues... Lord Molécula le pidió a AMLO que lo invite a jugar dominó a su casa de Palenque cuando se retire.

No pues…. La mañana de este 27 de diciembre, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el conocido como Lord Molécula le llevó regalos a AMLO y ya de paso le pidió que si lo invita a jugar dominó en Palenque cuando se retire.

Uno esperaría que el mandatario se conmoviera y lo invitara, pero no. Dijo que una vez que entregue el cargo se va a retirar y no va a recibir a nadie. Sí, en la mañanera….

Foto: Especial

Lord Molécula le llevó regalos a AMLO en la mañanera

Ya ni es novedad que el youtuber Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, sea tema de conversación por su participación en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Este 27 de diciembre el youtuber ocupó su tiempo al micrófono para entregarle unos regalos al presidente López Obrador entre los que, afirmó, había un dominó y otras cositas.

Afirmó que como este es el mes del año donde “se hace posible lo imposible”, entonces se atrevía a a pedirle que lo invitara a jugar dominó a su casa de Palenque cuando se retirara.

“Recuerdo que también el primer año le entregué un dominó de los Beatles, mi pregunta sería: Tal como Adolfo Ruiz Cortinez permitió a su compadre jugar dominó con él ¿me permitiría ahora en su retiro allá en Palenque, echarme una manita de dominó?“

Foto: Palacio Nacional

Después de las risas de los periodistas en la mañanera, el mandatario agradeció que primero le preguntaran y contestó que no se va a poder porque una vez que se retire, ya no va a recibir a nadie que no sea su familia.

Dijo que allá en su residencia ya solo se va a dedicar a la familia, que ya hasta le advirtió a sus hijos que no hablen de política.

“Ya cierro mi ciclo, ya me jubilo y no voy a poder atender, recibir a nadie, no voy aceptar ninguna invitación a participar en nada, ni en México ni en el extranjero, voy a procurar no salir porque me voy a llevar una bibliografá amplia, también para no andar en bibliotecas, en estos tiempos estoy ya reuniendo los textos que necesito para mi investigación que me llevará 3 o 4 años“, dijo.

Agregó que su rutina va a ser despertarse temprano como siempre, salir a caminar 5 kilómetros y luego bañarse, desayunar y ponerse a trabajar en su investigación.

? Lord Molécula le lleva unos regalitos al Presidente y le pide que lo invite a jugar dominó con él.



AMLO le responde que no va a atender a nadie ? pic.twitter.com/zcbLYmwyEI — Laura Brugés (@LauraBruges) December 27, 2023

