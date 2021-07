Loret de Mola comparece por caso Cassez: “mis acusadores aceptaron que no era posible detectar montaje”

Nuevamente el periodista Carlos Loret de Mola compareció ante un juez por el caso Florence Cassez; ya saben, aquel en el que se acusa que el periodista sabía que la detención de la francesa y los supuestos miembros de la banda de Los Zodiacos fue un montaje… de esos que tanto le gustaban al entonces director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna.

Y bueno, pues según Loret de Mola, en este nuevo encuentro con el juez le fue… pues más que bien: “Fue un gran día”. En el video que compartió en redes sociales, el periodista cuenta que tuvo un careo con sus dos principales acusadores y estos acabaron aceptando que no había forma de que él supiera que la detención que transmitió en vivo, aquel 8 de diciembre de 2005, se trataba de un montaje.

“Laura Barranco, que llevaba meses diciendo que varias veces me mandó mensajes durante la infausta transmisión, alertándome que era un montaje, aceptó frente al juez que no me alertó del montaje. Así textualmente lo dijo”, presume Loret de Mola en su video.

“El otro, Juan Manuel Magaña, quien era jefe de información y se quedó años más en esa posición, que estaba en la cabina al momento de la transmisión, que tenía la obligación de decirme si veía algo raro, aceptó frente al juez que él no sabía que había un montaje, porque cayó en el engaño y que, por eso, nunca me alertó de nada”.

Loret de Mola aclara que él no está acusado de nada, por lo que su comparecencia en el caso Florence Cassez sólo fue en calidad de testigo… sin embargo, indica que Laura Barranco y Juan Manuel Magaña lo han acusado de haber sido cómplice de las autoridades por la transmisión del montaje orquestado por García Luna.

Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis 2 principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron. pic.twitter.com/vQohlcIyzH — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) July 12, 2021

“Fue un gran día”, dice Loret de Mola, pero…

De acuerdo con La Jornada, el careo del periodista con sus acusadores tuvo otra tónica. Según indica el diario, los acusadores (Barranco y Magaña) ratificaron su testimonio… es decir, aseguraron ante el juez tercero de distrito en materia de procesos federales, que Carlos Loret de Mola sí tuvo conocimiento del montaje en la captura de los supuestos miembros de Los Zodiaco y Florence Cassez.

Incluso, Juan Manuel Magaña en entrevista con Julio Astillero, recordó que el día de la trasmisión Loret checó en un monitor cómo los policías entraban al lugar de la detención y dijo: “eso está chingón, ¿será que se pueden regresar? y a ver si lo reproducimos ya en vivo”.

Según indica La Jornada, los familiares de Israel Vallarta, quien lleva 16 años preso, acusado de liderar la banda de Los Zodiaco, darán hoy más detalles de lo que ocurrió en la comparecencia, en la cual –según lo que Magaña le contó a Astillero– Loret de Mola dejó en evidencia que “no trae nada para defenderse del montaje televisivo”.

Por cierto, en su video, Carlos Loret de Mola acusó que el caso Cassez es utilizado por el gobierno de AMLO para tratar de intimidarlo por los casos de corrupción que ha dado a conocer en los últimos meses. Como por ejemplo…