Normalistas de Mactumactzá protestan por reunión suspendida con Gobierno de Chiapas

Un día antes de la conmemoración de los 18 años de la represión en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, estudiantes normalistas salieron a las calles de Chiapas para protestar por la suspensión de una reunión pactada con el gobierno estatal.

El grupo de estudiantes estuvo en el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez y ahí mantuvo un plantón o más bien, bloqueó la vialidad para que las autoridades estatales escucharan y se tomaran en serio la reunión —donde los normalistas iban a presentar un pliego petitorio relacionado con las manifestaciones de mayo pasado.

Normalistas de Mactumactzá protestaron por reunión suspendida con Gobierno de Chiapas

Antes de avanzar con la nota, no está de más recordar que en mayo de este 2021, cientos de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá organizaron manifestaciones en Chiapas para pedir a las autoridades que realizarán un examen de admisión presencial —y no en línea, ya que no todos, ni todas tienen acceso a internet.

Ante las manifestaciones, las autoridades respondieron con la fuerza, hubo arrestos y el problema llegó hasta Palacio Nacional, donde AMLO garantizó que el grupo de personas detenidas sería liberado.

Dos meses después: los y las estudiantes piden una reunión con el gobierno de Chiapas para presentar un pliego petitorio, que entre otras cosas incluye la libertad incondicional de 95 normalistas —grupo que fue liberado, pero pues de manera condicionada.

El pliego petitorio también contempla recursos para la escuela y que no haya recorte de la matrícula de estudiantes.

Sin embargo, los normalistas explicaron que el gobierno de Chiapas canceló la reunión, porque aún no hay condiciones sanitarias, debido al aumento de casos COVID-19.

La reunión la tenían programada para este viernes 6 de agosto en la capital chiapaneca (Tuxtla Gutiérrez), pero no pasó nada.

Por esta razón, ayer (5 de agosto) el grupo de estudiantes bloqueó el libramiento, mientras que en CDMX otro grupo se mantiene frente a Palacio Nacional —e igual denunció que el gobierno de Rutilio Escandón sólo le da vueltas a la resolución de las demandas estudiantiles.

Por cierto, justo este 6 de agosto, los y las normalistas recuerdan la entrada de la policía de Chiapas (en 2003) a la escuela de Mactumactzá, donde detuvo a 180 personas, entre ellas estudiantes de la misma normal y que fueron sentenciadas a prisión.

Para este viernes, el grupo de estudiantes en CDMX convocó a una protesta a las 5:40 de la mañana en el Zócalo CDMX, una rueda de prensa en Palacio Nacional y a la movilización del Monumento a la Revolución al Zócalo.