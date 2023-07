Lo que necesitas saber: Recientemente, es en Jalisco donde el colectivo de las Madres Buscadoras más hallazgos han realizado.

Luego del ataque con explosivos que sufrió la policía de Tlajomulco, al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se le hizo fácil anunciar que las labores para encontrar a personas desaparecidas se van a suspender. Pues bueno, la líder del colectivo Madres Buscadoras ya lo mandó muchos kilómetros a la… ya le respondió.

“Si no apoyas a las madres buscadoras de Jalisco, tampoco les estorbes”, señaló Ceci Flores, líder del grupo Madres Buscadoras. “Los desaparecidos tienen el derecho de ser buscados y la familia la obligación de hacer valer su derecho”, señaló en mensaje difundido en redes.

Captura de pantalla

Obviamente, la posición de Flores y el resto de las personas que integran al grupo Madres Buscadoras ante el anuncio de Enrique Alfaro es de rotundo rechazo. Para la líder del colectivo, parece ridículo que una llamada anónima sea suficiente para afectar las tareas que realizan las mujeres que lo único que quieren es encontrar a sus seres queridos.

Enrique Alfaro anunció suspensión de búsqueda de desaparecidos en Jalisco

Ayer, 12 de julio, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro anunció que su gobierno detendrá las labores de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad. Esto luego del atentado que personal de la Fiscalía del Estado y policías locales de Tlajomulco sufrieron.

¿Y qué tienen que ver las Madres Buscadoras? De acuerdo con Alfaro, las autoridades fueron atacadas mientras atendían a un llamado de una supuesta integrante del grupo Madres Buscadoras. Y ya, sólo por eso… entonces, aunque el propio mandatario reconoció que la llamada “fue una trampa”, pues decidió parar las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con Enrique Alfaro, la suspensión de las labores de búsqueda es nomás en lo que su gobierno encuentra otra vía para apoyar… y ahí es donde Cecilia Flores pone énfasis: pues por qué decide suspender algo a lo que nunca ha apoyado.

“Por las Madres Buscadoras las búsquedas no se van a parar, porque Alfaro nunca las ha apoyado. Nunca han tenido recursos por parte de él, por lo cual no puede decir si se paran las búsquedas (…) como dicen por ahí: el que no mantiene no detiene”, sentenció Cecilia Flores.

Colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco rechazan acusaciones de Alfaro

También haciendo a un lado a Enrique Alfaro, el colectivo local de Madres Buscadoras lanzó un comunicado en el que dan a entender que no pararán sus labores… las cuales, por cierto, deberían ser responsabilidad de las autoridades.

Foto: Juan Carlos Cruz-Cuartoscuro.

“¡No estamos de acuerdo! con las declaraciones de el gobernador, ya que nosotros trabajamos con nuestros propios recursos y haciendo el trabajo que a el gobierno le corresponde”, señalan las Madres Buscadoras de Jalisco en el comunicado en el que, por si fuera necesario, se deslindan de cualquier relación con el atentado de Tlajomulco… cosa que deberían haber hecho las propias autoridades, ya que saben cómo trabaja el colectivo.

“Nunca salimos de noche a campo, es ilógico su estrategia de amedrentar a las madres que solo buscan regresar a su familiar a casa, ya que jamás hemos recibido algún tipo de amenaza de carteles ni intimidación”.

