Maduro indulta a opositores a su gobierno; “es reconocer que hay presos políticos””: Guaidó

De manera sorpresiva, ayer lunes, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que a casi un ciento de opositores a su gobierno apresados o exiliados les dará borrón y cuenta nueva. Han sido indultados y hasta tendrán chance de participar en las elecciones de diciembre próximo.

“Los órganos policiales, militares y de servicios penitenciarios, deberán implementar de manera inmediata las medidas de libertad acordadas por los tribunales competentes nombradas en este decreto”, informó el ministro de Comunicación del gobierno de Maduro, Jorge Rodríguez.

Según indica El País, entre el montonal de personajes indultados por el “benévolo” Nicolás Maduro están exmiembros del Parlamento que han huido de Venezuela, así como políticos que se han refugiado en distintas embajadas.

Sin embargo, aunque en el largo listado de “perdonados” por el régimen de Maduro está el señalado brazo derecho de Juan Guaidó, éste no recibió la indulgencia del presidente de Venezuela. Bueno, de hecho, ninguno de los principales opositores al gobierno bolivariano, como Leopoldo López o Julio Borges.

Ya que el gobierno madurista no dio señales de por qué decidió otorgar el indulto a tanto opositor, los analistas son los que se han dejado ir como hilo de media con las hipótesis. Quizás idea más votada (debido a que está fundamentada en los dichos del ministro de Comunicación) es la intención de Maduro de limpiar su imagen, rumbo a las elecciones de diciembre.

Maduro está reconociendo que hay presos y perseguidos políticos

Según explicó el ministro Rodríguez, si la oposición decide no participar en los comicios es porque no creen en la democracia. “La única razón para no participar en las elecciones del 6 de diciembre es porque tu plan es distinto a dirimir las cosas por la vía democrática”.

Sin embargo, Juan Guaidó (quien todavía se ostenta como verdadero presidente de Venezuela) no recibió el mandato de Maduro como un gesto de concesión… por el contrario, para el opositor se trata del reconocimiento que el gobierno bolivariano tiene presos y perseguidos políticos.

De acuerdo con Guaidó, la sorpresiva ola de indultos de Maduro es un movimiento para tratar de legitimar acciones gandallas del futuro relacionadas con las elecciones de diciembre. “Ha pasado antes: los liberan para tratar de legitimar las maniobras del momento. Y, esta vez quieren legitimar una farsa. Una farsa que está derrotada a nivel legal, político, popular e internacional”.

Por medio de sus redes sociales, el llamado presidente legitimo de Venezuela descartó que el gesto de Maduro ayude a la pacificación del país, por el contrario, asegura que mientras se deja a unos libres, otros serán apresados.

Para un verdadero cambio en Venezuela, sugiere Guaidó, haría falta la restitución a los partidos, la independencia de poderes, así como el respeto a la Asamblea Nacional y la designación constitucional del Consejo Nacional Electoral. Sólo así.