“¡Ni silencio, ni muerte!” Exigen al gobierno de AMLO apoyo para las personas con VIH

En contexto del Día Mundial del SIDA —cuya conmemoración es el 1º de diciembre de cada año— y previo al informe que dará AMLO en Palacio Nacional, un grupo de activistas tocó distintos puntos de CDMX para visibilizar la situación que viven las personas con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), exigir precisamente al gobierno Federal su apoyo para atender a las personas seropositivas e invitar a la ciudadanía a hacer conciencia sobre este problema de salud pública.

Con la consigna “Ni SIDA, ni muerte, ni día del presidente”, este grupo de activistas se hizo presente la mañana de este 1º de diciembre en la plancha del Centro Histórico y después se movió al Monumento a la Revolución previo a una concentración en el Ángel de la Independencia —y cuya convocatoria pedía el uso obligatorio de cubrebocas.

Yo tengo 9 años de ser positivo y todo bien. No tengo sida, no me estoy muriendo, tengo relaciones increibles, amigos verdaderos. Ser VIH+ no te quita nada, pero te enseña un poco de humildad y mucha empatía. #HablemosdeVIH #ResistenciaSidosa https://t.co/jA1yfHav5v

— Ciudadano Din (@Ciudadano_Din) December 1, 2020