“Count Every Vote”, las manifestaciones que exigen el recuento de votos en Estados Unidos

Ahora que una gran parte de estados en Estados Unidos se han pintado de color rojo o azul y la ventaja de votos del Colegio Electoral es para el candidato demócrata Joe Biden, miles de personas han salido a las calles en varias ciudades del país para exigir un recuento de votos. La mayoría de estas personas son simpatizantes de Trump y piden o que se detenga el conteo o que se vuelva a contar todo el show.

Tal es el caso de miles de personas que salieron a manifestarse rumbo al Washington Square, sobre la 5a Avenida en Nueva York para exigir que cada voto sea contado.

Es importante mencionar que la noche de ayer Nueva York se pintó de azul y le otorgó sus 29 votos electorales al candidato Joe Biden.

También en Filadelfia, ciudad del estado clave de Pensilvania, los habitantes salieron a las calles para exigir que todos los votos sean contados antes de pintarse de un color.

Pensilvania se convirtió ya en un estado clave para determinar qué candidato alcanza la mayoría del Colegio Electoral y a pesar de que en el peor de los escenarios todos los votos terminen de ser contados hasta el 6 de noviembre, la tendencia hasta la hora de publicación de esta nota es a favor de Donald Trump con el 51.5% de todos los votos.

Este estado representa 20 votos electorales.

‘COUNT EVERY VOTE’ PROTEST IN PHILLY: Philadelphians have taken to the streets demanding that all of the votes be counted in Pennsylvania https://t.co/IG336nWleC

— NowThis (@nowthisnews) November 4, 2020