Valiéndole críticas, burlas y reproches, el gobierno mexicano ya presentó ante la ONU la idea de AMLO para tratar de resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania y, así, alcanzar un poco de paz mundial.

Marcelo Ebrard, en su papel de titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue el encargado de presentar el proyecto por la paz de AMLO ante el Consejo General de la Naciones Unidas… y, pues a lo mejor es chicle y pega.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

A grandes rasgos, la propuesta de López Obrador por la paz consiste en “fortalecer la mediación con personalidades reconocidas como Narendra Modi PM de la India o el Papa Francisco y fortalecer, así, el esfuerzo del Secretario General de la ONU para lograrla”, explicó Ebrard en el tuit en el que anunció que ya estuvo: la propuesta ya se hizo.

Al presentar el proyecto de paz, el canciller le recordó al Consejo General de la ONU que el gobierno de México, desde que inició el conflicto Rusia-Ucrania, siempre ha dicho “háblensen”: la diplomacia antes de los madr$%&os. Esto, explicó Ebrard, para “atender la dimensión humanitaria del conflicto sin subordinar las consideraciones políticas”.

Foto ilustrativa: Getty

La negativa de México a pronunciarse a favor o en contra de las partes del conflicto es, señaló Ebrard, por respeto a los principios constitucionales de política exterior. Algo que no debe de desagradar a la ONU, consideró el canciller, ya que dichos principios son los mismos que defiende la Carta de Naciones Unidas.

Además de pedir mediación de un cónclave en el que se propone la participación del papa Francisco, el plan de AMLO para lograr la paz consiste en la creación de mecanismos de diálogo y, por otra parte, generar espacios complementarios de mediación. Es decir, como ya no hay confianza en los canales de diálogo que existen para la resolución del conflicto en Ucrania, pues buscarle por otro lado.

Foto: Cuartoscuro

Con lo anterior, considera Ebrard, se reducirían las tensiones y se podría abrir el camino a una paz duradera.

“Las actuales tensiones internacionales no van a solucionarse por la vía de la fuerza. Debemos asegurar entendimientos políticos y mecanismos de construcción de la confianza. Sí: restaurar la confianza es uno de nuestros mayores retos hoy”, señaló Marcelo Ebrard ante el Consejo General de la ONU.

Foto: Especial.

Aparte de presentar el plan de paz de AMLO, el canciller pidió reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y eliminar el derecho de veto que poseen países como Estados Unidos y China.

No se espera que reciba respuesta la iniciativa de paz. Al menos no una formal de parte de la ONU. Ya hay una (no formal) de Ucrania: fue expuesta hace unos días por el asesor del presidente Volodimir Zelenski: es rechazada y, además, se considera influida por el gobierno de Rusia.