Lo que necesitas saber: La Marcha del Orgullo LGBT+ se llevará a cabo el sábado 27 de junio. La cita es a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia.

“Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!” es el lema de la edición 48 de la Marcha del Orgullo LGBT+ (el PRIDE) de CDMX programada para el sábado 27 de junio.

Y por acá les dejamos información útil por si piensan asistir a esta celebración y conmemoración de la lucha por la igualdad de los derechos de las comunidades LGBT+ (Lésbica, Gay, Bisexual, Trans y más) en Ciudad de México.

Foto: Christian Gutiérrez Martínez-Pexels.

Horario de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX

La cita es a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia el sábado 27 de junio.

Foto: @MarchaLGBTCDMX

Ruta

Del Ángel de la Independencia al Zócalo de CDMX. Sí, aunque el FIFA Fan Fest está programado del 11 de junio al 19 de julio, el Comité IncluyeT —uno de los organizadores de la marcha— explicó que hasta el momento la idea es que los contingentes lleguen a la plancha como cada año.

La Marcha del Orgullo LGBT+ suele avanzar por todo Paseo de la Reforma hasta llegar a avenida Juárez y de ahí un cachito de Eje Central y 5 de mayo hasta llegar al Zócalo.

Sin embargo, además del FIFA Fan Fest hasta el 8 de junio siguen los campamentos de la CNTE en protesta para que el gobierno de Claudia Sheinbaum resuelva sus demandas.

En la marcha, por cierto, se llevará a cabo el Tramo del Silencio como un espacio de reflexión pero también de memoria a las personas víctimas de discriminación, desaparición y otros tipos de violencia por su orientación o identidad.

Lema y cartel

En contexto de la crisis de derechos humanos que se vive en distintas partes del mundo, en esta ocasión la cuenta oficial de la marcha optó por un lema que visibilice las desigualdades que aún enfrentan las comunidades LGBT+, así como el llamado a la solidaridad, igualdad y paz.

Sin dejar de lado el contexto que vive México y la capital: la organización del Mundial 2026 que ya está impactando de distintas maneras en el sector económico, la gentrificación y la violencia en razón de identidad u orientación.

Foto: @MarchaLGBTCDMX

En cuanto al cartel, la propuesta ganadora fue la de Jorge Mendoza Cruz, que representa el intercambio generacional y la movilización de grupos diversos en Ciudad de México.