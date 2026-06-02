Mapa y accesos para entrar (gratis) al Fan Fest del Mundial en CDMX

Lo que necesitas saber: El Fan Fest del Zócalo de CDMX estará abierto del 11 de junio y hasta el 19 de julio.

Si piensan lanzarse al FIFA Fan Fest del Zócalo de CDMX, por acá les dejamos una buena información para que no los agarren en curva y tomen sus precauciones, por si hay lleno o se juntan muchísimas personas.

El FIFA Fan Festival del Zócalo de CDMX estará abierto del 11 de junio —día de la inauguración del Mundial 2026, cuya ceremonia está programada a las 11:30 de la mañana y el partido de México contra Sudáfrica a la 1 de la tarde— al 19 de julio.

Foto: Pexels.

Tendrá capacidad para 60 mil personas. Un acceso controlado y gratis, aunque para entrar hay que pasar filtros.

Mapa y accesos para entrar al Fan Fest del Mundial en CDMX

Ok, el plan es llevar a cabo un operativo con 3 mil 411 elementos de la policía —de este grupo, 2 mil 275 son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX—, así como 339 vehículos.

Se sumará la Fuerza de Tarea Conjunta —o sea, el ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Foto: Gobierno de CDMX.

Más de cien servidores públicos de distintas dependencias del gobierno de CDMX y más de 30 elementos de la Cruz Roja.

Ahora sí, los filtros para entrar

La idea es que haya 3 cinturones de seguridad, 7 filtros de revisión y dos accesos para entrar al Fan Fest:

20 de noviembre.

Y Pino Suárez.

Foto: Gobierno de CDMX.

Estos 3 cinturones, a su vez tendrán 3 especies de filtros: el primero, será de libre acceso y sólo con revisión visual. Una checadita, pues.

En el segundo se llevarán a cabo revisiones aleatorias y ahí la policía estará avisando de los objetos prohibidos en el Fan Fest.

Y el tercero operará según el aforo disponible y, ahí sí, habrá revisión obligatoria.

¿Qué hay de los horarios? Por lo pronto, el gobierno de Clara Brugada aún no comparte el horario del Fan Fest, pero lo que sí sabemos es que por aquellos lares se podrán ver las transmisiones de los partidos y, bueno, la gente podrá participar en actividades deportivas, venta de merch y música.

Aquí les dejamos el video de la conferencia donde el gobierno de Ciudad de México compartió la info, por si quiere checarla a detalle: