Lo que necesitas saber: Será la tercera movilización en defensa del INE y surge luego de que AMLO presentara de nuevo una reforma electoral donde planea cambios importantes en su estructura y funciones

Se viene la tercera marcha en defensa del INE en CDMX y varios estados del país. Este domingo, 18 de febrero, tendrá lugar la llamada Marcha Por Nuestra Democracia, convocada por diferentes organizaciones.

El ruido alrededor de esta movilización es inevitable. Quienes están a favor de AMLO y sus reformas, señalan que se trata de una marcha orquestada desde el “PRIAN”. Del otro lado, algunos de sus organizadores dicen que sólo se busca defender el voto libre y la democracia en el país, lejos de causas partidistas.

¿Cuándo y dónde será la Marcha Por Nuestra Democracia?

La cita de la movilización es este domingo 18 de febrero a las 10:00 horas. En el caso de CDMX, la Marcha por Nuestra Democracia partirá desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo (te dejamos acá la ruta exacta y las calles que estarán cerradas).

La convocatoria también fue abierta a las principales ciudades del país. De acuerdo con Expansión Política, habrá movilizaciones en un total de 119 ciudades en todo México y el extranjero.

INE, voto libre y más: ¿Por qué marcharán por la democracia en México?

El objetivo principal de la marcha, argumentan, es defender las instituciones amenazadas por diversas reformas impulsadas por AMLO. Desde hace años, López Obrador tiene en la mira reformar al INE bajo distintas acusaciones de corrupción y más.

La Reforma Electoral de AMLO

Fue el pasado 5 de febrero cuando AMLO presentó una lista de reformas a la Constitución para antes de dejar el poder este 2024. La Reforma Electoral está incluida entre éstas.

Te dejamos un enlace donde explicamos a detalle qué onda con la Reforma Electoral, pero en resumen, aquí los puntos más importantes:

Reducir a la mitad el dinero público que se entrega a los partidos políticos para los gastos de campaña y sus actividades ordinarias

Darle cuello al INE y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como una autoridad electoral independiente

Que los magistrados del TEPJF y los consejeros del INEC sean elegidos por voto popular, para un periodo de 6 años

Eliminar a los legisladores plurinominales, tanto de la Cámara de Diputados como en el Senado. Ahora solo serían 300 diputados y 64 senadores. Que sean votados de manera directa por los ciudadanos

La Marcha Por Nuestra Democracia busca “defender al INE y el voto libre”

“Si el gobierno mete las manos en las elecciones, el voto no es libre. Si el gobierno usa dinero público para ayudar a su candidata, el voto no es libre. Si el gobierno quiere desaparecer al INE, controlar al Tribunal Electoral y someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el voto no es libre… Que el presidente de la República nos deje votar en paz. Que no se meta en la elección”.

Esas fueron las palabras de Ana Lucía Medin, organizadora de la marcha, al ser cuestionada sobre sus motivos. Señala que la Marcha Por Nuestra Democracia busca que el poder no se meta en las elecciones ni amenace las instituciones procuradoras de los procesos democráticos de nuestro país.

“Reunámonos una vez más para dejar claro que la democracia no se toca, que las instituciones de la democracia no se tocan, que mi voto es libre, y exigir también el respeto a la división de poderes, y sobre todo la garantía de que mi voto libre será emitido de forma segura y pacífica el próximo 2 de junio del 2024″, dijo además Carla Erika Ureña, abogada y activista de UNE México.

Dejar la seguridad ciudadana en manos de las Fuerzas Armadas, así como las reformas al Poder Judicial, también son motivo de la marcha. Como decíamos, todas parte de la lista de reformas presentadas por AMLO el pasado 5 de febrero.

¿Qué organizaciones convocan a la Marcha Por Nuestra Democracia?

Son en total 207 organizaciones las que están detrás de la movilización de este domingo 18 de febrero. Entre las principales encontramos al Frente Cívico Nacional, Unid@s, Sí Por México, UNE México, Poder Ciudadano o Unidos Por México.

En sus diferentes redes sociales, todas y cada una defienden la Marcha Por Nuestra Democracia como una movilización sin fines partidistas, pero en la página del Frente Cívico Nacional, se contradicen.

En el apartado de ‘Misión’ indican lo siguiente: “Generar una irrupción ciudadana que permita a los partidos de oposición contar con la legitimidad social para gobernar a partir del 2024 como plataforma para construir con inclusión y solidaridad un futuro solidario, de libertades e igualdad social”.

Otro caso que suma a las acusaciones de que la marcha está impulsada por el PRIAN, es que Unid@s es una organización de Claudio X González, quien abiertamente ha criticado a AMLO y mostrado apoyo a Xóchitl Gálvez.

Ahora bien, en ese argumento de que apoyar a Xóchil no es lo que buscan, acusaron a la 4T y sus simpatizantes de armar una guerra sucia. Denuncian que están colocando pancartas apócrifas donde se invita a marchar “por Xóchitl y por la democracia”.

El 13 de noviembre de 2022 se dio la primera marcha “en defensa del INE“, la cual fue convocada ante el llamado Plan B, propuesta de reforma electoral para reformar al INE y someter a votación la elección de los consejeros. El 26 de febrero se dio la segunda movilización bajo las mismas consignas.

