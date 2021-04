El efecto Mariana Rodríguez en las elecciones de Nuevo León

Por años, se ha hablado de Mariana Rodríguez como la influencer regiomontana graciosa; la que genera memes, la que ha tenido escándalos como la venta de material médico contra la COVID-19 y las supuestas peleas con otras mujeres de San Pedro. Pero desde que inició la campaña de su esposo Samuel García para la gubernatura de Nuevo León, Rodríguez se ha convertido en la mejor aliada y la mejor propaganda para el candidato y el partido.

A continuación, analizaremos el impacto que ha tenido la joven de 25 años en la campaña de García y en los neoleneses.

Sus redes sociales

Mariana acumula más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, donde comparte su día a día mediante sus stories, y en TikTok más de 111 mil, donde se hace llamar LaChavacana; contrario a los nada despreciables 68 mil de Samuel y 682 mil en Instagram. Pero más allá de números, analicemos el comportamiento previo de Mariana contra lo que hace hoy en día.

Antes de las elecciones, la joven promocionaba todo tipo de productos: maquillaje, joyería, ropa, comida, salones de belleza, ¡lo que fuera! Incluso, hay un video en TikTok que retrata el efecto económico que Mariana tiene cuando promociona un artículo o marca. Según se ve en el video, esta joyería le pagó 20 mil pesos, y sus ventas llegaron a más de 100 mil pesos. Shock, ¿no?

Sin embargo, esto cambió en cuanto Samuel arrancó su campaña. Mariana ha detenido todas inversiones e incluso, así nos lo reveló un publirrelacionista regiomontano que ha trabajado con ella y cuyo nombre pidió no divulgar, la influencer dejó a un lado su carrera para dedicarse al llamado “movimiento naranja”, y eso nos lleva al siguiente punto:

El movimiento naranja

Mariana no es candidata, es la “esposa de Samuel”, pero como menciona el publirrelacionista, “Mariana se ha convertido en la cara de Movimiento Ciudadano, en la salvadora de los escándalos”. Y no se equivoca, pues basta analizar los últimos “golpes” al candidato para ver que no pasa nada, pues según las encuestas, el joven lidera los votos, pasó de estar en 4º lugar en las encuestas, a llegar a la punta (según Reforma), pero ¿por qué? ¿Es Mariana, es el rechazo a Morena? ¿Es porque es la típica campaña negativa?

Los adultos conocen a Mariana Rodríguez

Rodríguez es famosa en el mundo millennial y centennial. Su acercamiento con estas generaciones es gracias a las redes sociales como Instagram y TikTok, donde se ha posicionado como una de las influencers más conocidas a nivel nacional. Pero una cosa es el mundo digital y otra muy diferente “la vida real”, y aquí, la joven de 25 años ha anotado un golazo, pues esa fama digital la ha trasladado al mundo real.

“Mariana se ha ganado el corazón y la popularidad de esa parte de la población que no está en redes sociales. No solo es la imagen de Movimiento Ciudadano, sino de la oposición de Morena”, resaltó el experto que ha trabajado con ella. “Pase lo que pase con Samuel, que no nos sorprenda que después de estas elecciones Rodríguez se postule más adelante para un puesto político”, aseguró nuestra fuente.

El efecto “Fosfo fosfo”

Mucho antes de las elecciones, Mariana se hizo viral con un video en el que Samuel aparece hablando sobre un tema que a su esposa parece no importarle mucho. Cuando el candidato le pregunta qué le parece, Mariana voltea su cámara y muestra sus tenis naranjas, presumimos de Balenciaga, diciendo “fosfo fosfo”. Peeero, tampoco olvidemos que mucho se habló cuando Samuel se hizo viral por pedirle a su esposa Mariana que “baje la pierna” que porque estaba “enseñando mucho” en una transmisión en vivo. “Pues me casé contigo para mí. No para que andes enseñando”, y sí, declaraciones un tanto lamentables.



Pero bueno, regresando al tema de ‘fosfo fosfo’, fue tanto el furor de esa frase que surgieron mil memes, se convirtió en una expresión ya común y hasta ella hizo un tema musical.

Pero en política nada es casualidad, sus tenis y el vestir siempre con prendas naranjas, incluso usar cubrebocas de ese tono, así como labiales y esmaltes del color del partido político se ha vuelto en una moda que Mariana ha posicionado, tanto que podría parecer que ya hay candidatos de otros partidos políticos que han adoptado esta “moda”.

Para ser más concisos, Samuel y Mariana iniciaron una campaña por todo Nuevo León que consiste en que los automovilistas tocan el claxon y la pareja se acerca a conocer a los que van en el vehículo y de pasada, les pegan una propaganda en la luneta del coche en el que, claro, aparecen ambos. Esto se ha convertido en un evento de fiesta en Nuevo León, pero no sabemos el efecto que vaya a tener en las urnas.

Pero regresemos al tema de la moda y el efecto “fosfo fosfo” de Mariana

Para ello, platicamos con la experta de moda Pamela Ocampo, quien nos explicó el impacto que tiene la ropa en los políticos y su impacto en la sociedad.

“Desde siempre, los códigos de color a la hora de vestir han formado parte de una estrategia política. No sólo en México, sino en todo el mundo. Son sutiles mensajes subliminales que solo los más observadores logran percibir. Sabemos que la moda no se trata de marcas, sino de estilo, elegancia, carácter, personalidad…. y en el caso de la moda en la política, todo se trata de enviar el mensaje correcto. Semiótica de la moda”, explicó.

Para darnos un contexto más amplio y con ejemplos más palpables, Ocampo usó el caso de la exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, quien usó varios looks del diseñador Narciso Rodriguez o María Cornejo.

“Necesita darle un lugar a la comunidad latina. ¿Por qué Barack Obama, en la mayoría de apariciones públicas después de ser presidente, utiliza una corbata azul? Para apoyar a Joe Biden. Ojo, cuando era presidente, usaba corbatas azul con motivos blancos y rojas con rayas para hacer referencia a todo Estados Unidos”, continuó.

¿Pero qué hay de México?

“En México sucede un fenómeno similar, o por lo menos debería suceder; mejor dicho, tiene una área de oportunidad enorme con nuestros líderes políticos a la hora de vestir. (Aunque esa es harina de otro costal). Sabemos que la simbología de los colores implica emociones asociadas a cada color. En el caso del naranja, que viene de la unión de dos primarios (amarillo y rojo), varias fuentes concluyen que los valores que mejor representa son: juventud, emociones, exótico, inadecuado, original y llamativo. Claro que todo depende del contexto en el que se plasme / encuentre este color… puede referirse a algo plástico y frívolo; o bien amigable, cálido o divertido”.

“La manera en la que vestimos tiene muchos mensajes a transmitir. La moda tiene ese poder, el color apoya y el estilo deja claro quién es quién a la hora de vestir”.

Y si nos ponemos en plan Joan Rivers, Mariana usa jeans, camisas blancas o naranjas, tenis, maquillaje natural y bolsas pequeñas. Son looks casuales, imitables, que parece que no tienen mucho esfuerzo, pero que seguramente son analizados de pies a cabeza.

Uno no ve a Mariana con tacones o vestidos o ropa ajustada, la bloguer sabe su público y es tendencia en San Pedro.

¿Y sí llegarán a ser la próxima pareja?

Eso lo sabremos el próximo 6 de junio, pero las encuestas lo posicionan en el primer lugar, pese a los escándalos de malversación de fondos. Lo que es un hecho es que esta pareja tiene un público muy amplio: el de las redes sociales y aquellos que no desean a Morena en el poder.