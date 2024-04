Lo que necesitas saber: Ya pasaron 4 años desde el asesinato de Homero Gómez González y las investigaciones no avanzan... ¿por qué?

Homero Gómez González era un activista de 50 años que administraba un importante santuario de mariposas monarca en Michoacán. Después de dos semanas de ser reportado como desaparecido, el cuerpo de Homero fue encontrado con signos aparentes de tortura.

En enero de 2020 las mariposas monarcas perdieron a un hombre que peleaba a capa y espada para defenderlas, tanto a ellas como a su hábitat.

Homero Gómez, uno de los activistas asesinados en México en 2020 // Foto: Facebook

En unos cuantos días Netflix va a estrenar el documental “El Guardían de las Monarcas”, que también participó en la 19a edición de Ambulante Gira de Documentales.

Se trata de una investigación que reúne varios testimonios sobre el activista que protegió a la mariposa monarca y a su santuario de distintos intereses criminales y privados.

Ya van 4 años desde que Homero fue asesinado y aún no hay justicia… ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿por qué el caso no ha avanzado?

La desaparición del guardían de las mariposas monarca

Homero Gómez González era presidente del Comisariado de El Rosario, municipio de Ocampo en el estado de Michoacán. Está dentro de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.

Se trata de un santuario al que todos los años llegan miles y miles de mariposas monarca provenientes del norte del continente. Es el más grande y el más visitado dentro de la Reserva.

Foto: Cuartoscuro

Pero ¿por qué las mariposas monarca necesitaban, necesitan y necesitarán ser protegidas? Como se escucha en uno de los testimonios del documental, “todo lo que pudo salir mal en Michoacán, salió peor“.

De acuerdo con denuncias de la asociación civil Pueblos del Agua, cada año en Michoacán pierden al menos 700 mil hectáreas de bosque por el cambio de uso de suelo, incendios y, gran parte, por la tala ilegal.

Detrás de la tala ilegal de bosques hay grupos criminales generadores de violencia extrema que en algunos casos operan en total impunidad por tener acuerdos con las autoridades. De eso deriva la pérdida del ecosistema para la fauna, en este caso, las mariposas monarca.

A eso hay que agregarle el narco dentro de la producción de aguacate y el tráfico de armas, una combinación bastante peligrosa para los activistas que luchan por defender el bosque.

La vocera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, Mayte Cardona, afirmó que es probable que el activista estuviera afectando intereses de personas dedicadas a la tala ilegal en la zona.

De hecho poco después de su desaparición, el 13 de enero de 2020, su familia recibió varias llamadas de extorsionadores que pedían dinero. El gobernador, Silvano Aureoles, calificó a estas personas como falsos secuestradores.

Después de varias semanas de búsqueda, el cuerpo del activista fue encontraron en un pozo de uso agrícola. La necropsia apuntó a que sufrió un fuerte golpe en la cabeza antes de morir ahogado.

El asesinato de este activista levantó alarmas en todo el mundo y las exigencias de activistas para que las investigaciones no se detuvieran no tardaron en llegar. La cosa es que a 4 años de este lamentable suceso todavía no hay claridad sobre lo que pasó, no hay responsables, nada…

Su familia, los activistas, los bosques y las mariposas merecen una respuesta

Y es que a pesar de que de pronto Homero Gómez González fue arrebatado de todo y de todos, el santuario de la mariposa monarca preservó su legado, sus compañeros no se detuvieron ante las amenazas de muerte, la lucha por defender a la mariposa y su hábitat no se detuvo.

Eso no significa que su familia, sus compañeros activistas, los bosques e incluso las mariposas monarca no merezcan una respuesta… que Homero Gómez no merezca justicia.

“Esta tarde me encuentro conviviendo con esta maravilla de la naturaleza llamada mariposa monarca, la viajera, las novias del Sol, ven a conocerla”, dijo Homero en un video impresionante, él parado en el bosque, rodeado de cientos de mariposas.

¿Qué tiene que pasar para que las investigaciones avancen? ¿por qué no avanzan? ¿qué hay detrás?

