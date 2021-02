Mujeres en la Ciencia: Martha Ulloa, de la NASA a una estancia virtual en Rusia

De Lagos de Moreno a la NASA. De la Zona Metropolitana de Guadalajara a una estancia virtual en Rusia. Así ha sido el camino que ha recorrido Martha Ulloa desde el momento en que supo que lo suyo era la creación, la construcción sobre cosas que no vemos pero que forjan nuestro presente y futuro.

Martha Ulloa Ramírez tiene 20 años de edad, estudia Ingeniería en Nanotecnología en el Centro Universitario de Tonalá –de la Universidad de Guadalajara— y paso a paso ha ido ganando experiencias en rollos fuera de serie que implican trabajar con la materia a escala nanométrica y, lo más importante, compartir su conocimiento para que otras generaciones se impulsen sobre la base que ahora está construyendo.

En contexto de este 11 de febrero, Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia, Martha aceptó platicar con Sopitas.com para mostrarnos que ante cualquier meta, lo importante es mantener la confianza en una misma, en parte, gracias a las redes de mujeres aliadas, inspiradoras.

Y que si bien aún queda un largo camino para que haya paridad en la ciencia —sí, como en la política, economía y hasta los deportes—, jóvenes como ella están dispuestas a seguir abriendo el camino.

“No tengan miedo de salir de casa, menos para estudiar y seguir un sueño”

Unos segundos después de iniciar nuestra charla —vía Zoom como ya es costumbre en estos días de pandemia—, Martha nos pide detenernos porque se alcanza a colar la música del barrio donde vive.

Ella es de Lagos de Moreno y para poder estudiar Nanotecnología tuvo que desafiar las distancias pero también la incertidumbre de su familia —que igual prefería que aprovechara su mudanza a Guadalajara para estudiar Medicina y no una carrera medio desconocida.

“Fue un poquito fuerte esa transición en cuestión de costumbres, pero le supe demostrar a mis papás que sí se puede y la situación no va a cambiar para mal, ellos están contentos y yo también estoy contenta”.

Sin embargo, este no fue el primer paso importante que Martha dio para acercarse a sus metas.

Desde la secu ya mostraba interés en la ciencia y el desarrollo de la tecnología. Junto con sus amigos y compañeras de grados más avanzados, Martha fue descubriendo que tenía habilidades para la robótica en un taller de Mecatrónica.

Así fue como pasó de “no saber poner un tornillo” hasta competir en eventos nacionales e internacionales.

“Siempre hay una mujer que me inspira a pesar de que no sea Marie Curie”

Aquí nos detenemos para revisar el papel que tienen las mujeres en la ciencia, impulsando a otras a seguir trabajando en áreas que por mucho tiempo fueron consideradas sólo para hombres.

En el caso de Martha, el impulso no vino de un personaje histórico o de una alta jerarquía, sino de las mujeres que eran parte de su cotidianidad, con quienes concursaba en las competencias nacionales y con quienes escribe en Sólo es Ciencia —un blog dedicado a la difusión de la ciencia entre jóvenes y no tan jóvenes.

“¿Decir que una Marie Curie o personas de muy alto rango?… no fue tanto así, más bien fue por parte de mis compañeras de niveles más adelante. Verlas a ellas, ver que pasaron lo mismo que yo pasé y que eran de un rango más alto, mis tutoras, fue una inspiración.

Esas chicas fueron las que me incentivaron y actualmente son mis mejores amigas”.

Martha Ulloa: de la NASA a una estancia virtual en Rusia

Martha sonríe cuando le preguntamos qué tan difícil ha sido el camino siendo tan joven porque… ¿la verdad? Para ella se ha tratado de un trabajo dedicado a lo que más le late. No hay más.

Este camino la ha llevado a ser participante, juez y entrenadora en la competencia Vex Robotics —que también ganó en 2016.

Pero su historia, a pesar de su corta edad, no se detuvo en este concurso. En 2019, Martha Ulloa alcanzó una estancia en el en el International Air and Space Program (IASP) de la NASA. ¿De lujo, no?

¡Claro que sí! Pero para hacerlo, Martha y otros tres compañeros —entre ellos Andrea González Rivera— tuvieron que rifarse en juntar recursos para poder viajar a Huntsville, Alabama.

Lo lograron y compartieron un lugar con jóvenes de otros países para desarrollar una misión o proyecto piloto.

De regreso a México, la estudiante de la Universidad de Guadalajara siguió trabajando como redactora en Sólo es Ciencia y buscando más experiencias.

En contexto de la pandemia, Martha nos cuenta que está inscrita en un reto virtual en la Universidad de Calgary, Canadá, junto con otros 129 participantes —de 39 países— para desarrollar programas comunitarios enfocados a las mujeres.

Para este 2021 en su agenda también está cursar una estancia virtual organizada por el Instituto de Investigación Nuclear de Rusia.

Las redes de apoyo

Para la estudiante de Nanotecnología no queda de otra que confiar en una misma, luego de escuchar un par de frases tipo: “¿Cómo crees que vas a ser ingeniera? ¡Te va a tocar con puros hombres!” o “¡Ay pero está muy pesado, son muchas matemáticas!” cuando ella apenas iba a iniciar la universidad.

“¿Acaso las mujeres no podemos con las matemáticas?”, se responde a sí misma con otra sonrisa y llena de seguridad.

Lo cierto es que la confianza va de la mano con las redes de apoyo que se tejen —en el caso de Martha, entre amigas y familia— y la posibilidad de que el Estado impulse a las jóvenes generaciones para que continúen alcanzando sus metas.