Juez vincula a Maru Campos, candidata del PAN en “nómina secreta” de Duarte

Desde hace algunas semanas hemos ido platicando sobre el caso de Maru Campos. Si no la conocen, ella es la candidata del PAN para la gubernatura de Chihuahua… y se dio a conocer a nivel nacional por aparecer en la “nómina secreta” de César Duarte recibiendo, presuntamente, obvio, cerca de 9 millones de pesos.

Pero bueno, el chiste acá es que ahora sí es oficial. Ya fue vinculada a proceso por un juez.

Después de 42 horas de audiencia y cinco suspensiones temporales —ocasionadas por la facilidad de Maru Campos para conseguir amparos por docena—, la candidata del PAN fue procesada por el delito de cohecho.

Según el juez de control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran suficientemente sólidas para que este caso siguiera avanzando.

¿Cuáles son las pruebas? Ahí es donde se pone interesante.

Además de unos testigos protegidos —quienes, según El Universal, no se presentaron a la hora chimengüenchona—, existen 34 recibos firmados por Maru Campos. Esos recibos, además, tienen la validación del notario público número 4 de Chihuahua y con ellos se ha podido acusar que recibió cerca de 9 millones de pesos.

Ya para acabar de contarles la historia… la defensa de la candidata del PAN la estuvo calabaceando durante toda la audiencia. Al grado que, señalan las crónicas, cacharon a sus abogados dos veces falseando pruebas.

¿Qué dijo Maru Campos?

Maru Campos, la candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, se aventó la vieja confiable.

Primero, claro, dijo que la vinculación a proceso no es sinónimo de culpabilidad así que seguirá con su campaña electoral normalita. “Quiero dejarles muy claro que esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta mis derechos políticos de votar y ser votada, por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral”, comentó en una conferencia de prensa.

Y agregó que todo esto se trata de una persecución que, supuestamente, emprendió en su contra el gobierno del estado.