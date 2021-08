Más de mil niños hospitalizados por COVID en Estados Unidos; el mayor registro en este país

Ayer, domingo 8 de agosto, los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos anunciaron que hay más de mil niños hospitalizados por COVID-19. Sí, según el director de esta dependencia estadounidense, Francis Collins, este es el mayor registro de menores de edad desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

Mil 450 niños hospitalizados por COVID-19 en Estados Unidos

Durante una entrevista en el programa “This Week”, de la cadena de televisión ABC News, Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), indicó que hasta el momento hay mil 450 niños hospitalizados por COVID-19 en Estados Unidos.

Por esta razón, comentó que nunca debieron llegar hasta este punto y que esta es la cantidad más grande que se ha reportado: “El mayor número de niños hasta ahora en toda la pandemia está en este momento en el hospital, mil 450 niños en el hospital por COVID-19”. Y explicó que muchos de ellos, por ser menores de 12 años, no estaban vacunados.

“Tenemos vacunas que sabemos son altamente efectivas y seguras y, sin embargo, la mitad del país todavía no está completamente vacunado”, agregó.

La mayoría de las muertes son de personas no vacunadas

También Francis Collins indicó que Estados Unidos está pagando “un precio terrible”, ante el rápido incremento de los contagios, especialmente entre personas no vacunadas. De hecho, agregó que la mayoría de los fallecimientos actuales, son de personas que no han recibido la vacuna: “Casi todas las muertes son de personas no vacunadas. Y ahora son personas más jóvenes, incluidos niños”, dijo.

Con respecto al próximo ciclo escolar, pidió a todos los padres que consideren los cubrebocas como un “dispositivo médico que salva vidas” y no como una “declaración política o una invasión de sus libertades”. Sí, señaló que su uso podría evitar brotes que obliguen a regresar a las clases a distancia.

Por último, recientemente, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dio a conocer que podría surgir una nueva variante de COVID-19 si las personas siguen sin quererse vacunar.

*Con información de EFE