Ayer también se volvió a destapar Lilly Téllez como aspirante a la candidatura presidencial de la oposición… y ya, para acabar de echar montón, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo “apunten a este otro güey”. Así que también va Mauricio Kuri.

“¿Y quién fregaos es Mauricio Kuri?”, preguntarán varios. Pues bueno, es el nada destacado gobernador de Querétaro… lo cual, no es un punto en contra, tomando en cuenta que los gobers que llaman la atención usualmente es por razones criminosas. Pues bueno, según Marko Cortés, Kuri también es una de las cartas fuertes de la oposición para enfrentar a Morena en 2024.

Foto: Fernando Carranza-Cuartoscuro.

“No sólo lo veo, sino lo creo, Mauricio Kuri es sin duda un liderazgo de la sociedad civil, porque él no es militante de Acción Nacional”, señaló el líder nacional del PAN en la reunión plenaria del grupo parlamentario del partido

Mauricio Kuri “piensa, tiene los valores y las convicciones como las tenemos en Acción Nacional, y por supuesto que podría ser un gran abanderado de nuestro partido y de la sociedad, que hoy que las cosas van de mal en peor”, agregó Marko Cortés.

Ayer también se destapó la periodista y legisladora Lilly Téllez (otra vez), esto luego de aparecer en una encuesta de El País… aunque no de un modo favorable: según el diario español, si Téllez se midiera frente a Claudia Sheinbaum en la elección presidencial, la jefa del gobierno capitalina le pondría una arrastrada de aquella… ¡¡hasta con un 63%!!

Sin embargo, el dato no preocupa a Lilly Téllez, quien aseguró que sí puede darle la vuelta a Sheinbaum. “Estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum, porque ella tiene todo el dinero del gobierno Federal (…) Yo no tengo una campaña, yo no pongo un cinco y aún así ya soy competitiva frente a Claudia Sheinbaum”.

Para bien o para mal, junto con tamaña declaración, Téllez también señaló que Mauricio Kuri estaría bien como candidato presidencial. “Creo es un extraordinario político, un hombre con un gran talento para ejecutar y negociar, un hombre pacífico, un hombre de bien, un hombre que, creo, no sólo sería un buen candidato, sino un muy buen presidente”.

FOTO: CUARTOSCURO.COM

Lilly Téllez agregó que, en caso de que el panismo elija a Kuri como su abanderado en 2024, ella le ofrecerá todo su apoyo… y espera que éste haga lo mismo, si es que resulta ser la efectiva para ir por a presidencia. “Nos estaremos viendo en el cambio”, advirtió.