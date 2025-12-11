Lo que necesitas saber: En julio de 2024, el exlíder del Cartel de Sinaloa fue capturado por las autoridades de Estados Unidos.

Ismael ‘Mayo’ Zambada con todo y que ya se declaró culpable, tendrá que esperar hasta el 2026 para saber cuánto tiempo estará en prisión ¿La razón? La Corte de Nueva York decidió aplazar su sentencia durante cuatro meses tras solicitud de la defensa.

Lo más probable es que reciba una pena de varios años y pase el resto de su vida en prisión. Por ejemplo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales, sin oportunidad de libertad condicional.

Aunque tras declararse culpable, el ‘Chapo’ evitó la pena de muerte, tal como se espera que suceda con el ‘Mayo’.

Foto: Proceso

‘Mayo’ Zambada tendrá que esperar para conocer su sentencia

Todo parece indicar que el juez Brian Cogan, determinó que el 13 abril del 2026, el ‘Mayo’ Zambada podrá conocer su sentencia, a menos de que exista un cambio de última hora.

Y en agosto del 2025, se declaró culpable de los cargos en su contra, entre los que destacan; narcotráfico y lavado de dinero.

Originalmente, la audiencia del ‘Mayo’ estaba programada para el 12 de enero del 2026. Sin embargo, su defensa solicitó aplazarla durante 90 días. El plan, es aprovechar ese periodo para recabar los testimonios necesarios para presentar ante la corte y apelar a que la sentencia sea menor.

Según los abogados del ‘Mayo’, la inseguridad que se vive actualmente en Sinaloa, por la guerra de carteles que se desató principalmente por su arresto, ha retrasado el proceso de obtener los testimonios, por lo que era necesario tener un poco más de tiempo y para llegar con todos los documentos necesarios a la nueva audiencia.