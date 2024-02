Lo que necesitas saber: Lamentablemente, durante el Medio Maratón de Guadalajara se registró un incidente en el que un corredor fue derribado por una moto.

Hasta el momento los organizadores del Maratón y Medio Maratón de Guadalajara no han compartido un comunicado o han dado una explicación sobre el caso de un corredor de élite que fue derribado por una moto durante la competencia de este 2024.

En redes ha circulado el video del momento en que un motociclista —que llevaba a otra persona a bordo en la moto— derriba al corredor.

Foto: @xega.zepeda

Y esto lo confirmó el mismo corredor Isra Oropeza, quien en una publicación en redes agradeció el apoyo de la gente que le ayudó durante el accidente, pero también explicó que no se había caído, sino que había sido derribado por una moto de alta cilindrada.

Motociclista atropella a corredor en el Medio Maratón de Guadalajara y se da a la fuga

“Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron durante el incidente que pasó del km 19/20, no me caí, un motociclista me aventó con un vehículo de alta cilindra, aunque siento tristeza porque venía haciendo una buena competencia, estoy consciente que pronto saldré de esto y volveremos a dar una buena competencia”.

Aquí parte del testimonio compartido por el corredor de élite Isra Oropeza, quien se ha echado unos buenos kilómetros en carreras importantes de Jalisco.

Foto: @MaratonGDL/

Una de las cosas que ha causado más indignación es el hecho de que el motociclista no se detuvo para ayudar al corredor de élite —la moto en cuestión se distinguía por llevar un cartel naranja con el número 11.

Justo por esta razón, la gente ha compartido el video en redes en busca de una respuesta por parte de las autoridades o de los organizadores de este medio maratón de 21 km, que se llevó a cabo el domingo 25 de febrero en Guadalajara, Jalisco —y cuya ruta fueron avenidas importantes como Calzada Lázaro Cárdenas, Chapalita, De las Rosas o avenida Mariano Otero.

Y… hasta el momento, como les contamos al inicio de la nota, el Maratón y Medio Maratón así como las autoridades de Guadalajara no han publicado información al respecto. ¿Qué sucedió con el motociclista?

Foto: Captura de pantalla.

¿Cómo van a apoyar al corredor de élite? Y, ¿cómo van a mejorar las garantías de seguridad para que corredores y corredoras puedan competir en un maratón sin el riesgo de otros vehículos en plena ruta?

Ayer en el maratón de Guadalajara un vehículo motorizado atropella a un corredora Élite y el motociclista pertenece a la organización del Maratón de Guadalajara y se da a la fuga?

¿Están tratando de bloquear la noticia, los organizadores?

Algo qué decir @GuadalajaraGob pic.twitter.com/zc2yaWF1U0 February 26, 2024

Te puede interesar