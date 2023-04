Este lunes 17 de marzo, se celebra la edición 127 de la Maratón de Boston, uno de los eventos de atletismo más importantes fuera de los Juegos Olímpicos y que en este 2023 tendrá participación mexicana.

Es la carrera más antigua del mundo, pues se corre desde 1897 y como es uno de los eventos más importantes, muchas grandes historias se han dado en esta prueba.

La edición 126 de la Maratón de Boston – Foto: Getty Images

Aunque, desafortunadamente no todos son tan agradables como los atentados de 2014, un par de fallecimientos que se han dado, la no inclusión de las mujeres por mucho tiempo y así podemos seguir.

Peeeeeeeeeeeero, también podemos mencionar algunos momentos históricos donde se rompen algunos récords de la Maratón de Boston o en esta edición 2023, tendremos algo sumamente inspirador.

Porque, en cada edición hay participación mexicana y este 17 de abril son cuatro corredores mexas los que tuvieron que hacer hasta lo imposible por cumplir su sueño de correr en la Maratón de Boston.

El grupo Halcones Achilles México – Foto: Facebook (Halcones Achilles México)

Los mexicanos invidentes que podrían cumplir su sueño en la Maratón de Boston 2023

En este mundo, ser invidente no es nada sencillo y en México, todavía es más complicado, porque no está hecho para que las personas que no pueden ver tengan las facilidades en establecimientos, calles y cualquier lugar.

Pero, para cuatro corredores invidentes mexas, cualquier obstáculo lo quieren derribar, porque están a punto de conseguir algo sumamente histórico, ya que serían los primeros mexicanos ciegos en correr la Maratón de Boston.

Pertenecen al equipo Halcones Achilles México, un club dedicado a los atletas con discapacidad y corredores guías que nació en el año 2014 y la idea de su nacimiento fue promover la inclusión de las personas con discapacidad visual.

Corredores mexicanos y guías que estarán en el maratón más antiguo del mundo – Foto: Facebook (Achilles México)

Ahora sí, vamos a lo que nos truje chenca, porque Mariel Salas, Palmira Martínez, Héctor Martínez y Francisco Hernández son los corredores mexicanos invidentes que correrán en una de las pruebas más grandes del atletismo.

Estos corredores, junto a sus compañeros guías -que correrán con ellos los 42 kilómetros- se prepararon desde hace varios meses para poder completar su meta de terminar la Maratón de Boston.

No fue sencillo para ellos poder participar en la Maratón de Boston, porque además de varios requisitos que en seguida diremos, el tema económico fue una bronca, pero con ayuda de donaciones de la gente, podrán llegar a la cita a cumplir su sueño.

Corredores invidentes mexicanos y guías que estarán en el maratón de Boston – Foto: Facebook (Achilles México)

¿Cómo se clasifica a la Maratón de Boston?

Sí, cualquier persona puede participar, pero en realidad no es cualquiera, porque primero debes cumplir unos cuantos requisitos para poder correr junto a los profesionales.

Primero, hay categorías de edad y el corredor o corredora que busque un lugar en la Maratón de Boston, tendrás que cumplir con el tiempo y otros estándares de clasificación establecidos por la Asociación Atlética de Boston.

Peres Jepchirchir, ganadora de la edición 126 en la categoría femenil – Foto: Getty Images

En caso de que quieras participar para la edición de 2024, porque obviamente para 2023 es un muchito tarde, te decimos que hay un proceso de inscripción que se abre después de la edición del año en curso y sólo son aproximadamente cinco días para que puedas inscribirte.

Ojo, porque alcanzar el tiempo que se te pide por categoría de edad y genero, no garantiza que puedas correr, porque debido a que hay limite de participación, se elegirán a los más rápidos… por eso es importante entrenar.

Además, también tienes que pagar la cuota de inscripción, que es de 205 dólares para los sopilectores residentes de Estados Unidos y 255 para los del resto del mundo.

No hay pretextos, claro, siempre y cuando quieras correr en la Maratón de Boston, pero si no, acá en Sopitas.com tendremos la cobertura de los ganadores y los mexicanos que competirán, para que estés atento.

Benson Kriputo, ganador en la edición 125 – Foto: Getty Images