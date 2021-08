“Los líderes políticos de Afganistán se rindieron y su Ejército colapsó”: Biden

Mientras las imágenes de Afganistán le dan la vuelta al mundo y millones de personas siguen el avance Talibán a las puertas de Kabul, el presidente de Estados Unidos dio un esperado mensaje sobre la situación. En poco más de 15 minutos, Joe Biden intentó explicar el papel de su Ejército en toda la problemática.

Habló también, de la decisión de retirar a las tropas de manera veloz, de terminar una guerra de más de 20 años y de las consecuencias que tuvo este abandono —por decirle de alguna manera— en la situación social de Afganistán.

“Heredé un trato del presidente Trump con los talibanes”, explicó Joe Biden. “La decisión que tuve que tomar estaba entre seguir con el trato o regresar a luchar contra ellos. No hubiéramos visto un alto al fuego o alguna clase de amnistía. Solo había una realidad: o retirábamos a las fuerzas o escalábamos el conflicto, enviando miles de soldados nuevos a comenzar una tercera década de guerra”.

Mencionó que la misión original en Afganistán había terminado —refiriéndose a los avances de Al-Qaeda hace más de una década— pero que Estados Unidos seguirá monitoreando la región para “prevenir un ataque” en su territorio.

“Me mantengo firme en mi decisión”, sentencío. “Aunque esto se desarrolló más rápido de lo que esperábamos”.

“Los líderes de Afganistán se rindieron”

En un momento de su mensaje, Joe Biden señaló que la misión en Afganistán de Estados Unidos nunca se trató de crear una nación próspera o de sentar los precedentes de una democracia. Comentó, eso sí, que a pesar de apoyar a las autoridades locales, ellos fueron los que se rindieron.

“Los líderes políticos de Afganistán se rindieron y su Ejército colapsó”, dijo.

Segundos después habló del papel de los soldados estadounidenses en la guerra y cómo, según él, era una situación que las autoridades afganas tendrían que haber solucionado solas.

“Los estadounidenses no deben luchar en una guerra o morir en una guerra que los afganos no quieren luchar por ellos mismos. Gastamos más de un trillón de dólares (…) les dimos todas las herramientas que necesitaban, manteníamos su Fuerza Aérea, pagábamos sus salarios. Les dimos las oportunidades para determinar su futuro, pero no les podíamos dar las fuerzas para luchar por su propio futuro”

El presidente de Estados Unidos lamentó las imágenes que se ven en Kabul y de paso, prometió que no repetiría los errores de sus administraciones pasadas, refiriéndose a “mantenerse indefinidamente en un conflicto que no es de nuestro interés nacional”.

Dejó una amenaza al Talibán

Por último, Joe Biden señaló que las actividades de Estados Unidos en Afganistán todavía no terminan.

Actualmente están llevando a cabo una misión para sacar del país a todos los ciudadanos estadounidenses, diplomáticos, militares y cualquier otro miembro de sus aliados estratégicos. Y amenazó a los talibanes con cualquier intervención. “Si atacan a nuestro personal o molestan nuestras operaciones, la respuesta será pronta. Defenderemos a nuestros ciudadanos con fuerza devastadora si es necesaria”, dijo.

Finalmente, aseguró que no quería echarle la bolita a un quinto presidente de Estados Unidos y cómo, los errores que se han cometido en el camino, crearon una situación que ameritaba la salida.

“Lo que pasa ahora, igual hubiera sucedido hace 5 años o en 5 años en el futuro. Soy el cuarto presidente, no le pasaré esta responsabilidad a un quinto presidente. No le mentiré al pueblo diciendo que “un poco más de tiempo” hubiera hecho la diferencia”, finalizó.

Si quieren ver todo el mensaje de Joe Biden sobre la situación en Afganistán y la salida de las tropas estadounidenses, lo pueden ver acá abajo.