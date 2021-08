Caos en aeropuerto de Kabul para huir de un Afganistán tomado por talibanes

Aunque los talibanes dicen “quédense, se va a poner bueno”, lo cierto es que el panorama social y político de Afganistán no luce muy prometedor, así que mucha gente ha optado por huir… y, por lo sucede en el aeropuerto de Kabul, esta idea no es de pocos.

Según reportan medios internacionales, el aeropuerto de Kabul, la capital de Afganistán, es un completo caos debido a la intención de miles de personas de salir del país. Lamentablemente, no se trata de una simple saturación de vuelos y enormes filas a la espera de conseguir un boleto, sino que incluso se han registrado las muertes de cinco personas.

De acuerdo con El País, cinco personas han perdido la vida al intentar, literalmente, montarse a un avión para huir de Afganistán. Ante la desesperada situación que se vive en el país que, tras 20 años, ha sido retomado por los talibanes, más de 60 naciones han emitido una declaratoria conjunta en la que se pide la salida de Afganistán de los civiles que deseen hacerlo.

#Breaking: At least three people have been killed by gunfire at Kabul airport.

Heavy gunfight going on. pic.twitter.com/yxfVnwbMFn

— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021