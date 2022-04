Wow: Si juntáramos todo el metal extraído de minas de Sudáfrica, así es como se vería

“Ya sea que estén activas o inactivas durante mucho tiempo, las minas hablan de una combinación de sacrificio y ganancia. Sus características son cicatrices toscas y antiestéticas en el paisaje […] construidas para extraer valor de la tierra, pero que también exigen un precio”, explica el fotógrafo sudafricano Dillon Marsh.

Hace no mucho, este artista visual publicó una serie de fotografías llamada For What It’s Worth, que está basada en los impactos que tienen las minas de metales en Sudáfrica. Las imágenes combinan la fotografía con elementos generados por computadora para dimensionar la cantidad de metales que han sido extraídos de las principales minas del país.

La extracción de metales en Sudáfrica

Para poder entender la colección es importante tener en mente que los objetos CGI (Imagen Generada por Computadora, por sus siglas en inglés) representan modelos a escala de los materiales extraídos del suelo, es decir, cada una de las pelotas gigantes es lo que obtendríamos si juntáramos todo el metal que ha sido extraído de la mina. Así es como se vería.

La intención, según el artista,es crear una visualización de los méritos y deficiencias de la industria minera que ha dado forma a la historia y a la economía del país de manera tan radical. La colección contempla minas de 4 principales metales: cobre, diamantes, oro y metales del grupo del platino.

Vamos a empezar Blue Mine, la primera mina comercial de Sudáfrica, que comenzó a operar en 1852. Poco a poco se abrieron más minas en el área circundante pero para 2007 la mayoría de ellas dejaron de funcionar porque la producción se detuvo casi por completo. Observemos toda la intervención en el terreno comparado con la cantidad de cobre extraído por años.

Fue en 1867 cuando un niño encontró un diamante en una granja cerca de Hopetown, lo que ahora e sea provincia del Cabo Norte de Sudáfrica. Hoy en día este país es uno de los principales productores de diamantes en el mundo aunque la inmensa escala de la minas a cielo abierto, comparado con el rendimiento relativamente bajo asociado con la extracción de diamantes, ofrecen imágenes espectaculares.

¿Ya alcanzaron a ver el diamante que obtendríamos si juntáramos todos los diamantes extraídos de esta mina? Si no, acá les dejamos el zoom.

Una de las reservas más grandes de oro que se conocen en el mundo están en la cuenca de Witwatersrand, una formación geológica de 300 km de largo en Sudáfrica. Desde que la descubrieron, en 1886, se crearon 7 campos de oro.

Estas fotos representan el oro extraído de algunos de los campos de explotación.

Estos son 9 millones 800 mil kilos de oro.

Finalmente llegamos a los metales en el grupo del platino. Estas fotos fueron tomadas en Mariana, donde la policía disparó contra un grupo de mineros que estaban en huelga el 16 de agosto de 2012. En esa situación mataron a 34 hombres y resultaron heridos 78.

Estos son poco más de un millón 800 mil kilos.

Estos son 113 mil kilos de platino.