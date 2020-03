Si algo nos ha preocupado en los últimos días es saber qué pasará con todos esos abuelitos que trabajan en nuestro país. Desde que el panorama con el coronavirus parece no mejorar, algunas empresas tomaron medidas para que esas personas de la tercera edad no se vean afectadas en su economía mientras algunos negocios no están funcionando en estos momentos, pero al parecer quien ya se preocupó por ellos fue ni más ni menos que el Metro de la CDMX.

Una semana después de que iniciara la contingencia por el coronavirus, el día de hoy y a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la limosina naranja de todos los chilango informó que con el fin de proteger a los adultos de la tercera edad que trabajan en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y a partir de este 26 de marzo, todos ellos podrán permanecer en sus casas.

En el marco de la contingencia por el Covid-19, a partir de esta semana, las y los trabajadores del STC y personal de limpieza que sean adultos mayores o diagnosticados con padecimientos crónicos, podrán permanecer en sus casas con goce de sueldo y sin ninguna afectación laboral. pic.twitter.com/zuyDnJ1Gwe — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 25, 2020

Por si esto fuera poco, también mencionaron que todos y cada uno de ellos se irán a sus casas con goce de sueldo y sin ningún tipo de represalia laboral, así no tendrán que preocuparse por su economía en estos momentos tan complejos. Esto sin duda es una gran noticia para todas las personas de la tercera edad que trabajan ahí –que en su mayoría se dedican a la limpieza de las estaciones y vagones del Metro–, pues de los 3 mil doscientos trabajadores con los que cuentan, 500 son mayores de 65 años.

Esta medida también aplicará para todos los empleados que sufran de padecimientos crónicos, personal administrativo o todos aquellos que no se ven relaciones directamente con el funcionamiento del Metro (llámese conductores, técnicos y demás), pues podrán hacer su chamba desde la comodidad de su hogar.

Otras oficinas del Metro CDMX cerrará

Además, se dio a conocer que aparte de la suspensión de actividades culturales, del cierre del cine y del museo que se anunciaron la semana pasada, también se cerrará temporalmente la Oficina de Objetos Extraviados y 11 módulos de información que se encuentran en diferentes puntos de las líneas. Solamente se quedarán abiertos los que se ubican afuera de la estación Juárez de la Línea 3 y el de Ermita en la Línea 12.

