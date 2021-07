¡Aleluya! La tarjeta del Metro CDMX podrá recargarse a través del celular

Una de las cosas que más nos molestan a la hora de viajar en el Metro de la CDMX (y eso ya es mucho que decir) es la de tener que hacer fila para recargar nuestra tarjeta. Y es que da la casualidad de que entre más prisa lleves, más larga será la cola para poder tener saldo que te permita abordar la ‘limusina naranja’.

Pero parece que esos días de frustración y coraje van a quedar atrás próximamente, ya que la Secretaría de Movilidad (Semovi) está planeando que las tarjetas de movilidad integrada (esas con las que puedes entrar al Metro, Metrobús, etc.) puedan recargarse a través del celular. ¡Señooor, me has mirado a los ojooos!

La Semovi planea que la tarjeta del Metro se pueda recargar desde el celular

De acuerdo con el diario Reforma, la Semovi ya está alistando la modernización del transporte público en la CDMX, algo que hará al cubrir tres ejes importantes: adquirir nuevas unidades de transporte público, expandir el sistema de la Ecobici y “garantizar un servicio integral de la red de recarga externa de la tarjeta de movilidad integrada”.

Dicho en otras palabras, la dependencia buscará que los usuarios del Metro cuenten con más opciones para comprar saldo y recargar sus tarjetas, más allá de las máquinas expendedoras y de recarga que se instalaron en las instalaciones del STC a finales del 2019 y las cuales se encuentran en varias paradas y estaciones del Metro, Metrobús y Cablebús.

O también desde otros puntos autorizados

“Se pretende integrar al menos 900 puntos y zonas prioritarias para establecer los puntos de recarga física de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada (TUMI)”, explicó la Semovi a Reforma, indicando que además de pensar que los usuarios puedan recargar saldo a través de su celular, también encuentren establecimientos para ello.

La dependencia indica que en la tarjeta también se incluirá la incorporación del transporte concesionado para que la gente pague en los camiones con el mismo plástico. Por el momento la Semovi se encuentra evaluando el funcionamiento y los proveedores en el mercado de las recargas, sin embargo, esperamos que la opción no tarde mucho.