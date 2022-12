¿Te ha tocado llegar tarde al trabajo o a la escuela por fallas en el Metro? Si bien esta constancia NO es un justificante, si la presentas en la chamba o en el colegio, sí le da veracidad a tu versión cuando cuentes que llegaste tarde por… cosillas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) chilango.

Se trata de un reporte del servicio de la operación de alguna de las líneas del Metro. Y así es como puedes tramitarlo.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Así puedes tramitar la constancia de retardo en el Metro

Esta constancia la puedes tramitar en la Gerencia de Atención al Usuario, que se encargará de darte info sobre cómo estuvo el servicio en un determinado día y a una determinada hora y línea .

Lo único que tienes que hacer es acercarte a la Unidad de Orientación e Información en los teléfonos 55-56-27-44-60 o 55-56-27-49-14, en un horario de 8 am a las 6 de la tarde.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

O vía correo electrónico a: unidad_de_orientacion@metro.cdmx.gob.mx —donde reciben solicitudes las 24 horas del día, de lunes a domingo.

También puedes pedir información vía WhatsApp a los números: 55-50-09-19-30, 55-46-08-46-17 y 55-46-07-14-41.

(O en todo caso a los números extra que el Metro pasó, que son: 55-56-27-45-88, 55-56-27-47-41, 55-56-27-49-50, 55-56-27-48-61 y 55-56-27-49-51).

Tu petición debe tener los siguientes datos: nombre del usuario, línea, fecha y hora.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

La idea es que recibas una respuesta, ya con la constancia, al correo electrónico que les proporciones —si bien no te lo piden en un inicio, es un plus que lo adjuntes en la solicitud, más si lo hiciste vía telefónica o whats.

El Metro ya tiene rato con esta dinámica. Hace mucho, en abril de 2019, se hizo viral la noticia de la emisión de constancias por fallas en la Línea 9 —que dicho sea de paso, terminó en zafarrancho para los usuarios.

Y ahora, va de nuevo, si bien este reporte o constancia no funciona como un justificante, sí te puede servir para mostrarlo a tus jefes o profes y que vean que no es choro que tardaste en llegar porque el Metro tuvo fallas y se demoró —ya será decisión de ellos si lo toman en cuenta o no.