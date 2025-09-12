Lo que necesitas saber: Actualmente el arancel que tienen los autos chinos es del 20%

¿Ya se nos anda pegando el efecto Trump? Marcelo Ebrard anunció que México va a aumentar los aranceles que tienen los autos chinos, llegando hasta el 50%, el máximo permitido a nivel mundial. Pero no, no es igual a la manera ni a los motivos por los que los aplica el presidente norteamericano.

Foto: Cuartoscuro

México va por aumento de aranceles a autos chinos

Resulta que Marcelo Ebrard anduvo este 10 de septiembre en la entrega del certificado de aprobación de una aeronave, y ahí habló sobre subirle los aranceles a autos y otros productos chinos, con el objetivo de que haya menos importación asiática y más producción nacional.

De acuerdo con el secretario de Economía, los aranceles a los autos chinos pasarán del 20 al 50%, para que los productos nacionales no estén en desventaja.

“Ya tienen arancel. Lo que vamos a hacer es subirlo al máximo permitido. El arancel del 20% lo vamos a llevar a lo más alto que nos permite la Organización Mundial de Comercio, que llega hasta 50%. ¿Por qué? Porque los precios a los que están llegando a México (los autos chinos) están debajo de lo que nosotros llamamos precios de referencia”, indicó, según cita la propia Secretaría de Economía.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro

El Congreso debe aprobar aumento en los aranceles a los autos chinos

Y ante la pregunta de cuándo entraría en vigor ese aumento a los aranceles, Ebrard respondió que primero lo primero. La medida ya va integrada en el paquete de ingresos y egresos de la Federación, con todo y los plazos y fechas.

La cosa es que no hay fecha exacta como los que impone Trump, porque el Congreso debe discutir, revisar y modificar lo que considere necesario, y el aumento entraría en vigor 30 días después de su aprobación, en caso de ser aprobado.

“La industria automotriz mexicana es el 23% de la manufactura nacional. Entonces la tenemos que proteger. Una de las formas de protegerla es aumentar los aranceles que pagan esos autos ligeros que hoy se importan tan por debajo del precio de referencia”, remató Ebrard.

Los aranceles del 50% a los autos chinos se impondrán también a diferentes industrias y productos, incluyendo autopartes, textiles, calzado, plásticos, electrónicos, juguetes, muebles, vidrio, cosméticos y muchos más. Estiman proteger al menos 320 mil empleos al darle prioridad a la producción nacional.