No, pues entonces cuántos conservadores no hay en México… ya que pocos son lo que no dejan de ver, aunque sea tantito, que los grupos criminales son los que deciden cómo se mueve la cosa en el país.

Luego de que periodistas que cubrían la gira del presidente por Sinaloa fueron detenidos por un retén de civiles armados, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró que eso no es prueba de que grupos criminales controlen el país. “No pasa nada, no pasó nada”, aseguró el mandatario.

Foto: Cuartoscuro

“Pues sí, pero no hay ningún problema, no hubo ningún problema afortunadamente como tú dices”, minimizó AMLO, luego de que un periodista le comentó lo sucedido (pos claro, como a él no lo detuvieron a punta de riflazos).

El pasado viernes, cuando AMLO andaba por enésima vez por Sinaloa, un grupo de periodistas que cubría la gira fue detenido en un retén montado por un grupo armado. Como para necesitar un bolillo pa’l susto, ya que el retén estaba instalado en la carretera que va para Badiraguato, tierra del Joaquín El Chapo Guzmán a la que López Obrador le ha echado especial atención durante todo lo que va de sus sexenio.

De acuerdo con Animal Político, en el retén se les preguntó a los periodistas a dónde iban y a razón de qué. Además, casi más por intimidación que por otra cosa, se les preguntó si no llevaban armas consigo.

“Desfile del ejército en Culiacán, 2019”. Foto ilustrativa: Juan Carlos Cruz-Cuartoscuro.

Los encargados del retén vestían ropas tipo militar y revisaban todo vehículo que pasaba por la zona. “Fue un incidente, pero bueno, el hecho de que se lo encuentren, pues sí causó susto”, le dijo un periodista a AMLO. ““Pues sí, pero no hay ningún problema”, dijo el presidente muy quitado de la pena.

“Hay en algunos lugares del país, no sólo en Sinaloa, personas que están actuando pensando que se debe de cuidar una región: que no lleven armas y a veces hay confusiones”, señaló el presidente que, apenas hace unos días, comentó que no piensa cambiar su estrategia de seguridad.

Cuando uno de los periodistas le señaló que la existencia de tanto grupo armado en México da la impresión de que las autoridades no tienen control del país (sobre todo porque los “civiles” ya cargan armamento de uso exclusivo del Ejército), AMLO reviró negando la situación. “No, no, eso lo piensan los conservadores, yo no soy Felipe Calderón, para que quede claro. No hay en el gobierno un García Luna”.