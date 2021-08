¡Adiós, Acapulco! México perderá playas por el calentamiento, según cálculos de la NASA

¿Hola, alberca inflable en la azotea? De acuerdo con cálculos de una herramienta creada por la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos), México perderá sus playas en los próximos 100 años. Sí, tomando en cuenta las proyecciones de la agencia estadounidense, el calentamiento global podría afectar a varios destinos turísticos de nuestro país.

Recientemente, el equipo de cambio de nivel del mar de la NASA presentó una nueva herramienta de visualización en línea que permite a cualquiera que la visite, ver y conocer cuáles serán los niveles del mar en cualquier punto del planeta en los próximos años.

Es gracias a ésta que se puede ver que México probablemente perderá algunas de sus principales playas por el aumento del nivel del mar, en los próximos 100 años. Por ejemplo, en un escenario (el SSP3-7.0, que puedes poner en las opciones), se puede ver que para el 2120 los principales aumentos en el nivel del mar se darán del lado del océano Pacífico.

Así es, esto quiere decir que sitios turísticos como Acapulco, se verán afectados, pues en este lugar de Guerrero, el mar alcanzará una altura de 1.45 metros. También en Manzanillo, Colima, la altura será de 1.15 metros; en Salina Cruz, Oaxaca, de 1.03 metros; Guaymas, Sonora, 1.01 metros; en Mazatlán, Sinaloa, 0.95 metros, y en La Paz y Cabo San Lucas, Baja California Sur, la altura será de 0.94 y 0.86 metros, respectivamente.

Del otro lado, en el Golfo de México, según los cálculos de esta herramienta, en Progreso, Yucatán, el nivel del mar llegará a 1.17 metros; en Ciudad Madero, Tamaulipas, 1.16 metros; Ciudad del Carmen, Campeche, 1.13 metros, y en Coatzacoalcos y Alvarado, en Veracruz, la altura será de 0.97 y 0.92 metros respectivamente.

Si nos queremos ir a los extremos, en el escenario SSP5-8.5, que contempla la inestabilidad de la capa de hielo marino, en el año 2120, Acapulco tendrá un nivel del mar de 1.55 metros; Progreso de 1.30 metros, Ciudad Madero con 1.29 metros; Ciudad del Carmen, 1.26 metros; Manzanillo, 1.24 metros; Salina Cruz, 1.13 metros; Guaymas, 1.11 metros; Coatzacoalcos, 1.10 metros; Alvarado, 1.05 metros; Mazatlán, 1.04 metros; La Paz, 1.04 metros; y Cabo San Lucas, 0.96 metros.

Y al contrario, en un escenario donde reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero (SSP1-1.9), lo que disminuiría los efectos en el nivel del mar, en Acapulco la altura sería 1.06 metros; Manzanillo, Colima, 0.60 metros; Salina Cruz, Oaxaca, con 0.64 metros; Guaymas, 0.66 metros; Mazatlán, Sinaloa, 0.58 metros; y en La Paz y Cabo San Lucas, en Baja California Sur, la altura sería de 0.57 y 0.49 metros, respectivamente.

Mientras que en el Golfo de México, en Progreso, Yucatán, la altura sería de 0.78 metros; Ciudad Madero, Tamaulipas, con 0.77 metros; Ciudad del Carmen, Campeche, 0.74 metros; Coatzacoalcos y Alvarado, Veracruz, 0.97 y 0.52 metros, respectivamente.

Si quieres echarte un clavado a esta herramienta de la NASA, puedes entrar aquí, abrir las capas de mapas, hacer clic en cualquier parte del océano o de las costas del planeta y luego elegir cualquier década entre 2020 y 2150; enseguida te dará un informe de la ubicación basado en las proyecciones en el Sexto Informe de Evaluación del IPCC, publicado este 9 de agosto, que trata la comprensión física más actualizada del sistema climático y el cambio climático.

