México solicitó la extradición de Genaro García Luna a Estados Unidos

De acuerdo con periodistas y medios de comunicación, el pasado 6 de diciembre México solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien fue detenido en Texas el 9 de diciembre del año pasado y esta acusado por varios cargos relacionados con narcotráfico.

Así lo confirmaron fuentes de la embajada mexicana en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Departamento de Estado estadounidense. La solicitud fue presentada por la embajadora de México, Martha Bárcenas.

Fue el pasado 27 de noviembre cuando la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra de García Luna por enriquecimiento ilícito, ya que se detectaron ingresos sin explicación.

En diciembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en una conferencia mañanera que el gobierno mexicano no tenía pensado investigar a García Luna, sino que solo colaborar con Estados Unidos.

Según dijo López Obrador, nadie que esté relacionado con Genaro García Luna (ni el propio García Luna) será investigado por el gobierno federal. Si acaso mete las manos en el asunto, será para ayudar en las investigaciones que realiza Estados Unidos en torno a quien fuera encargado de Seguridad en épocas de Felipe Calderón.

“Nosotros no vamos aquí a iniciar procesos, no me gusta hacer leña del árbol caído (…) [hay que] esperar a que las investigaciones avancen. Lo que vamos a hacer es en este caso cooperar, toda la información que necesiten se va a entregar, pero no iniciar nosotros investigaciones para que no se mal interprete que no se vaya a decir, pensar siquiera que es una represalia”, dijo.