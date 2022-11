Y uno creyendo que Miguel Barbosa nomás estaba cabuleando cuando dijo “vamos a marchar para defender a la Cuarta Transformación”. Pero no, sí era en serio… tanto que hasta se aventó la puntada de modificar la fecha de un evento programado desde hace meses.

Nomás por sus puros… ánimos de encabezar la marcha para “defender a la 4T”, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, mandó a cambiar la fecha en que se celebrará el Maratón de la Ciudad de Puebla. Iba a ser el 27 de noviembre, ahora será el 4 de diciembre.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“Además, precisa que las inscripciones para las distancias de 5, 10, 21 y 42.195 kilómetros estarán abiertas hasta el miércoles 30 de noviembre”, señala el comunicado difundido por el gobierno de Puebla.

No obstante, en el comunicado no se especifica información relacionada con reembolsos para los atletas que, por la modificación de la fecha, ya no podrán asistir al Maratón de Puebla.

Captura de pantalla

El cambio de la fecha del evento deportivo se da un día después de que, sin decir agua va, Miguel Barbosa convocó a la realización de una marcha “en apoyo y defensa” de la Cuarta Transformación… que más bien debió ser llamada “en respuesta a la Marcha en Defensa del INE”.

“Será una marcha en defensa y en apoyo de la Cuarta Transformación. Vamos nosotros, la gente que cree en la democracia, la gente de la sociedad, la gente que respeta los derechos humanos”, explicó el gobernador de Puebla durante su conferencia matutina.

Hasta el momento la convocatoria de Miguel Barbosa no ha sido apoya por ningún miembro de Morena o del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)… y eso hacía pensar que se trataba de una ocurrencia que estaba lejos de realizarse; sin embargo, con la modificación del Maratón de Puebla, pues parece que sí será un hecho.

Los de Morena tendrán que moverse a Puebla, ya que cuánta gente logre reunir dicha marcha será un tema… tanto como lo fue en la recién realizada “Marcha para Defender al INE”, convocada por personajes como Vicente Fox, Felipe Calderón y Claudio X. González.

Foto: Gobierno de Puebla

Tras la realización de dicha marcha, el gobierno de la CDMX señaló que, según sus cálculos, nomás se habían reunidos unas 12 mil personas. Sin embargo, los convocantes a la movilización en rechazo a la reforma electoral de AMLO aseguraron que fueron por ahí de 600 mil los asistentes.

Y esa fue la discusión: cuánta gente fue… no lo que dijo el único orador (José Woldenberg) o los argumentos para rechazar la reforma propuesta por AMLO. Todo lo que se discutió fue “cuántos”.