Por enviarnos piedra rajón para el Tren Maya… no, no es cierto, eso no dice el DOF, aunque sí habla de la cooperación que ha existido —en el sexenio de AMLO— entre México y Cuba. Por esta razón, Miguel Díaz-Canel será condecorado con la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de Collar.

Y pues… este anuncio —así como pasó cuando el gobierno de EPN decidió condecorar a Jared Kushner, acá yerno de Donald Trump y asesor de la Casa Blanca— ha causado polémica en redes. ¿Por qué?

Foto: Hector Vivas-Getty Images.

Digamos que Díaz-Canel no tiene el mejor CV en cuestión de derechos humanos, así lo han denunciado grupos cubanos que en 2021 salieron a marchar en contra de su gobierno, en medio de la escasez de alimentos, la crisis económica, detenciones por motivos políticos y la pandemia de COVID. Momentos cañones de los muchos que ha pasado la isla en más de 60 años de bloqueo económico por parte de Estados Unidos.

Le van a dar el collar de la Orden Mexicana del Águila Azteca a Díaz-Canel, presidente de Cuba

Y aquí en México, ¿por qué decidieron condecorar a Díaz-Canel con el máximo reconocimiento que el gobierno le puede dar a funcionarios extranjeros?

Mmm… este 10 de febrero, en el DOF (Diario Oficial de la Federación), fue publicado un acuerdo que dice que Díaz-Canel le ha echado una buena mano a México con: el envío de personal médico durante la pandemia de COVID —y, después, para que den atención en poblaciones de escasos recursos—, las de vacunas contra el coronavirus y, ¿el Cervantino?

Foto: Wikipedia.

En 2021 Cuba fue el invitado de honor del Festival Internacional Cervantino y , según el gobierno de AMLO, desde ese momento el intercambio cultural entre la isla y México agarró más punch —o al menos, el Fondo de Cultura Económica pudo abrir una librería en La Habana.

Entonces, con estos argumentos la idea es condecorar a Díaz-Canel el 11 de febrero en Campeche con un collar —para quienes creían que le iban a dar una medalla o algo así, pues es momento de contarles que esta condecoración puede ser con un collar, una banda, una placa o insignias, todo depende del grado o cargo de la persona que la va a recibir. En el caso del presidente de Cuba, como es un jefe de Estado le toca el collar.

Foto: Hector Vivas-Getty Images.

Y pues va de nuevo, mucha banda considera este anuncio como un día triste por el historial de Díaz-Canel y las manifestaciones reprimidas, que han buscando alternancia o garantizar los alimentos en la isla, en medio de la pandemia de COVID.

Así es como se cumple otro ciclo de polémicas en torno a la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca —que ha reconocido a personas de la talla de Rigoberta Menchú, Nelson Mandela… ¡¿Nelson Rockefeller?! ¿Bill Gates? Y ¿Fidel Castro? Todo depende de la mirada de cada gobierno mexa en turno, ¿no?