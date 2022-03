Mila Kunis y Ashton Kutcher recaudan más de 34 mmd para ayuda humanitaria en Ucrania

Ahora sí, Mila Kunis y Ashton Kutcher ¡se volaron la barda! Lo que empezó como un recaudación de fondos, en la que la pareja anunció que igualaría las donaciones hasta llegar a tres millones de dólares, se convirtió en una locura. La comunidad de Hollywood, civiles y activistas se sumaron a la causa rebasando su objetivo por mucho, la colecta superó en menos de un mes los 34 millones de dólares que serán destinados de manera íntegra a la ayuda humanitaria en Ucrania.

“Estamos abrumados de gratitud por el apoyo”, escribió la pareja en un mensaje publicado en sus redes sociales, añadiendo que “si bien esto está lejos de ser una solución para el problema, nuestro esfuerzo colectivo proporcionará un aterrizaje más suave para muchas personas a medida que avanzan hacia su futuro de incertidumbre”.

En el emotivo clip, Mila continuó explicando su profunda conexión con Ucrania. “Nací en Chernivtsi, Ucrania, en 1983. Vine a Estados Unidos en 1991 y siempre me he considerado una estadounidense… una estadounidense orgullosa”, detalló. “Me encanta todo lo que este país ha hecho por mí y por mi familia. Pero hoy en día, nunca he estado más orgulloso de ser ucraniana”.

Y no es para menos, pues la pareja logró sumar 34, millones 635 mil dólares que serán destinados al país natal de la protagonista de ‘Amigos con Beneficios’. Aunque quizá lo más importante, es el poder de convocatoria que tienen los actores. La petición fue publicada en GoFoundMe el pasado 7 de marzo del 2022 con una meta muy diferente a la actual y en menos de 20 días, consiguieron que más de 68 mil donadores se sumaran a la causa, lo cual tendrá un impacto positivo en la ayuda humanitaria en Ucrania, así como para la ayuda de refugiados ucranianos.

Nuestro trabajo no ha terminado

“Mientras somos testigos de la valentía de los ucranianos, también estamos dando testimonio de la carga inimaginable de aquellos que han elegido la seguridad”, expresó Kunis en Instagram, mientras que el protagonista de ‘Two and a Half Man’, aseguró que “su trabajo no ha terminado”.

“Haremos todo lo posible para garantizar que la efusión de amor que provino de todos ustedes como parte de esta campaña tenga el máximo impacto para los necesitados”. Dijo que la pareja supervisará el gasto del dinero como si cada dólar “fuera donado de nuestro bolsillo, con respeto y honor por el trabajo que se hizo para ganarlo, la intención de amor a través de la cual se entregó y el deseo de que se maximice para obtener resultados positivos para los demás”.

Los seguidores de la pareja, agradecieron que las celebridades hayan sido sinceras sobre sus sentimientos sobre la crisis. Una de ellas fue la actriz Hayden Panettiere, quien publicó la imagen de un niño ucraniano, acompañada de la leyenda: “Pido a aquellos de nosotros que no podemos estar allí que estemos hombro con hombro en solidaridad con el pueblo de Ucrania y mostremos su apoyo a la #democracia”. Esta no es la primera vez en que la pareja estadounidense, se ha caracterizado por su activismo. Tanto Mila Kunis y Ashton Kutcher, han denunciado sexismo en Hollywood.

https://youtu.be/GBq7YjRt1Lg