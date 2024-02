Lo que necesitas saber: Desde hace varios días varios militares cadetes que estaban a punto de graduarse en la Guardia Nacional desaparecieron en el mar de Ensenada.

Desde el martes 20 de febrero pasado 7 militares que estaban a punto de graduarse en la Guardia Nacional se reportaron como desaparecidos tras una “práctica” en el mar de Ensenada, estado de Baja California.

De acuerdo con las denuncias de sus familiares, que no han parado de exigir respuestas, sus mandos superiores los obligaron a entrar a la costa a pesar de que las autoridades locales advirtieron del mal tiempo.

Foto: Observatorio Ciudadano San Quintín

Apenas el domingo 25 de febrero un pescador encontró el cuerpo de uno de los cadetes sobre las rocas de la playa Mona Lisa, mas o menos a un kilómetro de donde entraron al mar. Su familia lo identificó como Carlos, de 21 años.

Militares de la Guardia Nacional desaparecidos en el mar de Ensenada

Desde el 19 de febrero pasado la Secretaría de Protección Civil de Baja California avisó que para el 20, 21 y 22 de febrero iba a estar bastante lluvioso e incluso emitió una alerta por oleaje elevado.

Recomendó retirar todo el mobiliario de las playas, evitar entrar el mar para realizar cualquier actividad y retirar o asegurar embarcaciones pequeñas.

Foto: Protección Civil Baja California

A pesar de ello, de acuerdo con la versión oficial, el 20 de febrero 11 militares cadetes de la Guardia Nacional estaban haciendo prácticas en el campo militar El Ciprés, en Ensenada, cuando fueron arrastrados por las olas.

Algunos fueron rescatados pero 7 de ellos se reportaron como desaparecidos. La cosa es que las familias afirman que no se trataba de prácticas porque ya habían acabado y denuncian que mas bien se trató de una especie de novatada ordenada por el teniente encargado del grupo.

Por medio de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador con fecha del 22 de febrero, los familiares de los soldados desaparecidos piden al mandatario que intervenga en la investigación de las “prácticas militares realizadas irresponsablemente en una zona que tenía una alerta por oleaje de 10 a 16 pies“.

Afirman que a pesar de todo expusieron la vida de sus hijos, hermanos y esposos. Señalan que de manera oficial se ha difundido “cobardemente” versiones poco creíbles de lo que pasó para tapar a los responsables. Agregan una lista con los nombres de los soldados:

Brando Francisco Gastélum Ayala

Oscar Abraham Sánchez Reyna

Luis Manuel Vilchis Díaz

Arturo Esteban Sarmiento Gaxiota

Fernando Misarías Pérez López

Carlos Omar Frías Lanfard

Michael Arellano Wilkinson

“Cabe mencionar que estos nombres no son expedientes para ser archivados, sino seres humanos que pueden encontrarse a la deriva, con la esperanza de ser rescatados. Solicitamos que no paren en su búsqueda hasta ser encontrados”, se lee.

Fuente: Soldados Desaparecidos Ensenada vía FB

El 23 de febrero los familiares de los soldados desaparecidos se manifestaron y ofrecieron una conferencia de prensa en Ensenada para denunciar que ellos se enteraron de lo que pasaba por los medios de comunicación.

Afirman que muchos no han podido llegar hasta allá porque están lejos y que es mentira que las autoridades les hayan ofrecido comida y alojamiento para estar cerca.

“El gobierno mil veces nos ha mentido y no les vamos a creer lo que nos digan que pasó. No nos dicen nada, nos dicen que nos vayamos a nuestras casas y esperemos las llamadas, pero estamos aquí para exigir justicia. No los podemos dejar solos, si están vivos o muertes no podemos dejarlos solos. Nadie se ha presentado para darnos la cara“.

La versión de las autoridades estatales es que no van a parar hasta encontrarlos, se montó un operativo en la zona por tierra, aire y mar pero aún no han avanzado y las familias continúan exigiendo que la búsqueda no se detenga.

Encontraron el cuerpo de uno de los militares

Durante el domingo 25 de febrero un pescador encontró el cuerpo de un joven con uniforme militar sobre las rocas de la playa Mona Lisa, más o menos a un kilómetro del cuartel militar.

Hasta el lugar llegaron las autoridades y posteriormente se supo que se trataba de Carlos Omar Frías Lanfar de 21 años, que fue velado el 26 de febrero en Sonora.

Foto: Soldados Desaparecidos Ensenada

El cuerpo del joven fue llevado por la Guardia Nacional hasta su lugar de origen, en donde su familia realizó los servicios funerarios. Desafortunadamente aún quedan 6 jóvenes desaparecidos.

Recientemente en redes sociales se filtró un audio que el cadete Fernando Isaías, originario de Veracruz, envió a su pareja el 20 de febrero. Se escucha que el joven avisa que ya terminaron sus prácticas entonces ¿por qué entraron al mar? ¿quién les dio la orden de hacerlo a pesar de las condiciones peligrosas?

Por medio de la página de Facebook que las familias habilitaron para publicar información al respecto y exigir justicia, se publicó un video que, según afirman, es la prueba de que un teniente coronel les dio la orden de entrar al mar aquel día.

Se puede ver como los soldados entran al mar mientras uno de ellos se queda afuera sosteniendo varias cosas. Se observa como las olas son muy altas. Las familias aseguran que no van a parar hasta que se haga justicia.

Te puede interesar