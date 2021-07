La Unión Europea aprueba uso de vacuna COVID de Moderna en adolescentes de 12 a 17 años

La vacuna desarrollada por Pfizer fue la primera en recibir el visto bueno de la EMA (Agencia Europea del Medicamento) para su aplicación en menores de edad. Ahora, le tocó el turno a Moderna: este viernes 23 de julio la Unión Europea aprobó el uso de esta vacuna entre adolescentes de 12 a 17 años.

“El uso de la vacuna Spikevax en niños de 12 a 17 años será el mismo que en personas mayores de 18. Se administra en dos inyecciones en la parte superior del brazo, con cuatro semanas de diferencia”, explicó la EMA, luego de que su comité avalara extender el uso de esta vacuna —ya aprobada en personas mayores de 18 y que próximamente llegará a México.

Allá en la Unión Europea están con la vacunación de los grupos más jóvenes de la población. Por ejemplo, Francia ya inició la jornada entre menores de 18 años, con ayuda de Pfizer-BioNTech.

Entonces, el anuncio de la EMA ayudará a los países de la Unión Europea a tener opciones y, tal vez, lograr una mayor cobertura en la vacunación.

Y ojo, la aprobación para Moderna es sobre la misma vacuna que ha sido aplicada entre personas mayores de 18 años. En marzo de este 2021, la farmacéutica explicó que estaba trabajando en el desarrollo de una vacuna para niñas y niños menores de 12 años, incluso para bebés de hasta seis meses de edad.

El proyecto se llama KidCOVE y este es alterno a la vacuna que ya rola en Europa y Estados Unidos.

En el caso de México, Marcelo Ebrard dijo que la vacuna de Moderna —para su aplicación en mayores de 18 años— muy pronto llegaría para formar parte del plan de vacunación 2021 y el que se planea para 2022.

EMA has just approved the #COVID19vaccine Spikevax, previously known as COVID-19 Vaccine Moderna, for children aged 12 to 17 in the 🇪🇺.

👉https://t.co/pnxvNYXDBH pic.twitter.com/WZgUz7G19K

— EU Medicines Agency (@EMA_News) July 23, 2021