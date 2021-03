KidCOVE: Moderna inicia estudios de vacuna contra COVID para niños y niñas

Aquí en México, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, ya había hablado del tema: la vacunación de niños y niñas contra COVID-19. Ahora, este martes 16 de marzo, la farmacéutica Moderna anunció que ya están en los estudios para desarrollar una vacuna para menores de 12 años y que incluso contempla a bebés de hasta seis meses de edad.

En un comunicado, Moderna compartió que se trata del inicio del estudio de la fase 2/3 en niños y niñas que viven en Estados Unidos y Canadá —por ahora, el objetivo es contar con la participación de seis mil 750 menores de edad.

We just announced that the first participants have been dosed in the Phase 2/3 study, called the KidCOVE study, of mRNA-1273, our vaccine candidate against COVID-19, in children ages 6 months to less than 12 years. Read more: https://t.co/FpQ2NCcRxR pic.twitter.com/oWZ0UET8e1

— Moderna (@moderna_tx) March 16, 2021