Lo que necesitas saber: Los módulos del INE reanudarán sus actividades el viernes 26 de diciembre del 2025 y el lunes 5 de enero del 2026 en sus horarios normales.

Mucho ojo, los módulos del INE permanecerán cerrados durante estos días de Navidad y Año Nuevo, para que no se den la vuelta en vano ni pierdan el tiempo en tratar hacer citas.

Pero tranquilos, los servicios se reanudarán hasta el lunes 5 de enero del 2026. Mientras tanto, pueden programar sus citas en la página oficial en las fechas disponibles.

Meme @maleficat.michi

¿Cuándo va a estar cerrado el INE?

Los módulos del INE van a estar cerrados durante dos periodos. El primero, desde el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre del 2025, tampoco podrán programar citas para esos días.

El segundo periodo será del 29 de diciembre del 2025 al 3 de enero del 2026, de igual forma, no podrán agendar citas para esos días de vacaciones, ya que no habrá servicio. En pocas palabras, ‘lo checamos en enero’.

“El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que los más de 800 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) suspenderán sus actividades los días 24 y 25 de diciembre y, del 29 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026. El sistema de citas está habilitado para programar únicamente en los días que se dará el servicio a la ciudadanía“.

Días cerrados del Módulos de INE

24 y 25 de diciembre del 2025

29 de diciembre del 2025 al 3 de enero del 2026

Comunicado oficial INE / @INEMexico

¿Cuándo abren los módulos del INE?

Después de los días de vacaciones, los módulos del INE regresarán a las actividades durante el viernes 26 de diciembre del 2025 y el lunes 5 de enero del 2026 en sus horarios normales.

“La autoridad electoral nacional informa que los servicios se reanudarán de manera habitual el 26 de diciembre y a partir del 5 de enero del 2026“.

Así que, si necesitaban tramitar su INE, van a tener que esperar uno días más, por ahora, disfruten de estos días de descanso (si es que tienen la oportunidad).