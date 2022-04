Morena pasa al domingo discusión de reforma eléctrica… que para que oposición la analice bien

Ahhhh ¿aplicando las de la vieja escuela? Parecería que Morena busca doblegar a la oposición rompiéndole el plan de playita que seguramente muchos diputados ya tenían contemplado, una vez que hoy, 12 de abril, mandaran a volar la reforma eléctrica.

El partido oficial, así sin decir “agua va”, modificó el día de votación de la polémica reforma. Ahora, de tener que discutirse y despacharse antes de los sacrosantos días de asueto (no importando fe religiosa), pasará a saberse su suerte en pleno “Domingo de Resurrección”.

La inesperada decisión fue informada por la diputada Aleida Alavez Ruiz. Según la legisladora de Morena, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara (JUCOPO), la sesión en que se debatirá y votará la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será celebrada el próximo 17 de abril…

Y todo comenzará a las 10:00 horas (para que ni puedan desvelarse viendo Ben Hur en Canal 5). Según el planaaaaaaaazo de Morena, La sesión abrirá a la mencionada hora, para que 60 minutitos después (a las 11:00 horas, según) dé inicio la discusión y votación de la reforma eléctrica.

En resumen: “No sesionaremos mañana como se tenía previsto”, agregó en su mensaje la diputada de Morena.

Si Morena esperaba que salieran diputados a decir: “ya pues, ahí está tu pi%&#e voto”, pues no. Una vez que se anunció que se tendrá que chambear en día de guardar, legisladores de la oposición no cambiaron su postura y, por medio de sus redes sociales, advirtieron que sea hoy, mañana o el día que juegue México vs Argentina en el Mundial… su voto contra la reforma eléctrica no se moverá.

“La mayoría oficialista de MORENA movió sin explicación la votación de la reforma eléctrica para este Domingo Santo. La #ReformaEléctricaNoVa a pasar, no importa qué día o a qué hora la quieran votar”, advirtió Santiago Creel.

¿Por qué Morena pasó para el domingo la discusión de la reforma?

Pues ya, en serio, aunque se pueden señalar varia hipótesis (desde nomás fregar, hasta tener agendado algún cabildeo oculto), la única razón que ofreció Morena para modificar el día de la votación es darle tiempo a los diputados de oposición de analizar su voto.

Así, en estos próximos días, que se supone que los católicos utilizan para “reflexionar” sobre el sacrificio que hizo Jesucristo por la humanidad, los legisladores los usarán para meditar… pero sobre si deciden a traicionar a sus respectivos partidos (cual Judas).