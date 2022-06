Vayan marcando en el calendario: por estas fecha, pero en 2023, habrá bronca en Morena… digo, en Morena comenzará “la fiesta de la democracia”. Sin nada de acusaciones, pleitos, “campañas negras” ni nada de eso que los políticos hacen cuando ven que se les va el hueso.

Desde un lugar tan emblemático para decir “el PRI ya valió verdura” (Toluca, Estado de México), el líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que las encuestas para elegir al candidato presidencial se realizarán dentro de un año.

Foto: @mario_delgado

Aunque en el anuncio Delgado aseguró que cualquier militante de Morena podrá participar en la contienda para ir por la chamba de AMLO, éste se hizo en el evento en el que estaban presentes Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, los dos más fuertes para ir por el partido oficial en el 2024.

En el conclave morenista también estuvo presente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien muy con cara de “ya, virgencita, llévame”, pero en las últimas semanas ha sido mencionado como posible candidato presidencial de Morena.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

Aunque desde ahorita se han dado probaditas de que en Morena sí habrá raspones en la lucha para ver quién va para el 2024, Mario Delgado aseguró que no habrá fracturas al interior del partido.

De acuerdo con lo que explicó el líder nacional de Morena, en una primera instancia todo el que quiera podrá participar… para eso servirá la primera encuesta que se realice: para filtrar y que a lo mero bueno sólo vayan los aspirantes de más peso, los cuales se batirán en una segunda encuesta. El resultado de ésta es la que determinará quien contenderá en la elección presidencial de 2024.

Foto: @mario_delgado

Aprovechando que se estaba en el Estado de México, Mario Delgado también anunció que será muy pronto que se sepa quién será el candidato de Morena para ir por el Edomex.

“El Estado de México ya está optando para que se acabe el viejo régimen, se va a hacer historia en 2023”, aseguró Claudia Sheinbaum en el evento en el que estuvieron presentes todos los gobernadores de Morena.

Ricardo Monreal, un morenista que a hu%&?o quiere ser presidenciable parece que optó por no ser motivo de rechiflas o, peor aún, no ser aplaudido como Sheinbaum y Ebrard y mejor no fue al evento partidista… invitado sí estuvo.