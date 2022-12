No, pues cómo estarán las otras alternativas para que Movimiento Ciudadano diga que es la mejor. Nahhh, igual y sí: tienen a Samuel García y Enrique Alfaro…

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, volvió a decir que el partido no piensa ni por acá en una posible alianza con la oposición. Es decir, va en solitario para la carrera presidencial de 2024.

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

“Podemos ganar la presidencial porque somos la única alternativa frente a los que ya le fallaron a México”, presumió Dante Delgado, con pedradota no sólo para sus posibles aliados (PAN, PRD, PRI), sino también para Morena.

“Estoy seguro de que allá afuera hay millones de mexicanos que están ansiosos de tener una opción que no sea la alianza del PRIAN, ni de Morena”, aseguró Delgado.

Foto: Marilú Martínez Núñez Facebook.

De acuerdo con Delgado, su partido no cuenta con personajes incómodos como otros. Así que muy seguramente eso será uno de los elementos que intentarán explotar en el camino hacia la presidencia de la República.

“Movimiento Ciudadano es una marca electoral limpia, con rostros nuevos, con gobiernos que cumplen, con símbolos, con agenda, con causas y con una visión de futuro”.

Foto: Cuartoscuro

Para augurar que tienen chance de pelear algo en 2024, Dante Delgado presumió que Movimiento Ciudadano es la fuerza política que más crecimiento ha tenido en los últimos años. Algo que no se le puede negar, ya que gobiernan dos de los principales estados del país: Jalisco y Nuevo León. ¿Bien? Bueeeno, no se puede tener todo.

Y claro que hay presidenciables: según Dante Delgado, ahí están los mencionados Samuel García y Enrique Alfaro… pero también Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey; la de Campeche, Biby Rabelo y el de Guadalajara, Pablo Lemus.

FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Luego de lo dicho por el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, el primero de los mencionados que se apuntó para el 2024 fue Samuel García. Éste, reafirmó la idea de ir sin compañía para la próxima campaña, sin embargo, pronostica que no será necesario. O quién sabe…

“Realmente, no sé si vamos a ir juntos o en bola, solos o en coalición, lo que sí sé es que ya hemos demostrado, como en Nuevo León, que no ocupamos a nadie y que solos ganamos y ganamos bien… y a las pruebas me remito”.