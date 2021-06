¿Quién era Antonio Helguera y por qué políticos y moneros lamentan su muerte?

La noche del viernes 25 de junio se confirmó que Antonio Helguera, monero y caricaturista mexicano, murió a los 55 años. Así lo indicó La Jornada, diario al cual Helguera pertenecía.

“Retrató en las páginas de este diario la historia reciente del país, criticó excesos y abusos de los poderosos con trazos geniales y un enorme sentido del humor”, escribió dicho periódico.

El coordinador de opinión de La Jornada, Luis Hernández Navarro, detalló que el caricaturista murió de un infarto. “Un abrazo a su esposa Alma, sus familiares, sus amigos y compañeros. Descase en paz”, indicó en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con su casa editorial, Antonio Helguera estudió grabado en “La Esmeralda” Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. En el año de 1983 y a los 19 años de edad, Helguera comenzó su carrera como dibujante político en el diario El Día y tiempo después se incorporó a La Jornada, donde se mantuvo hasta el día de su muerte.

El monero también colaboró en otras revistas como MILENIO Semanal, El Chahuistle y El Chamuco. Trabajó en Canal Once, TV UNAM y Canal 22. De hecho en la actualidad era uno de los conductores de ‘El Chamuco TV’, en compañía de Rafael Pineda Rapé, Rafael Barajas ‘El Fisgón’, Cintia Bolio, José Hernández, y Patricio Ortiz.

Luego de que se confirmara la muerte de Antonio Helguera –quien nunca tuvo una relación con algún partido político, pero que siempre se le relacionó con la izquierda–, decenas de personajes del mundo de la política reaccionaron al respecto. Uno de ellos fue el mismo López Obrador, quien afirmó que Helguera deja un hueco imposible de llenar.

“No solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas. Abrazo a Alma, a sus hijos, a los moneros, a sus simpatizantes y amigos”, indicó el mandatario en su cuenta de Twitter, red social en la que también dieron el pésame Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Alejandra Frausto, así como colegas y amigos:

Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas.

