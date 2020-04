Muere policía de la CDMX por coronavirus; SSC confirma que participó en operativo del Vive Latino

Este domingo 5 de abril la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre el primer policía que ha fallecido por coronavirus en la CDMX. Se trata de Efraín Santillán Morales, un policía adscrito al Sector Nápoles que a finales de marzo fue diagnosticado con COVID-19 y quien participó en el operativo que la SSC montó durante el Vive Latino, que se llevó a cabo el pasado 14 y 15 de marzo en la capital del país.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por la SSC, el uniformado comenzó a presentar síntomas de coronavirus el pasado 27 de marzo, y después de una revisión médica fue diagnosticado con el virus, por lo que tanto el el policía como los compañeros que convivieron con él, fueron aislados. La dependencia detalla todas las medidas de prevención que están teniendo para evitar contagios, sin embargo, en el escrito no ahondan más respecto al fallecimiento.

Por su parte, el portal Animal Político cita a autoridades de la SSC que les confirmaron que la última vez que Efraín Santillán Morales trabajó fue en el operativo del Vive Latino, realizado en la segunda semana de marzo, y después ya no realizó más actividades porque comenzó a sentirse muy mal. Animal Político recalca que a pesar de las declaraciones, no se sabe con certeza en qué lugar Efraín Santillán Morales contrajo el virus, pues por ahora no hay pruebas de que haya sido en el festival.

Un policía de CDMX murió por #COVIDー19, confirmó la @SSP_CDMX; autoridades de dicha secretaría confirmaron que trabajó en el operativo del Vive Latino y después ya no participó en otra acción porque se sentía mal. https://t.co/eTjdhUZ80D — Animal Político (@Pajaropolitico) April 5, 2020

Ricardo Vitela, reportero en Grupo Imagen, posteo a través de sus redes sociales la receta médica y un reporte policial, en donde la esposa del elemento fallecido detalló que el policía comenzó a sentirse mal desde el día que cubrió el Vive Latino. Días después el hombre comenzó a presentar vómito y diarrea, por lo que se realizó tres pruebas médicas del COVID-19 que resultaron positivas.

El policía fue internado en el Hospital General de Zaragoza, bajo el diagnóstico de “Infección de vías aeras altas vs. pbl COVID-19”. Aunque lamentablemente perdió la vida ayer, sábado 4 de abril.