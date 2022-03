Mundo enfermo y triste: Mueren perritos de un refugio tras ataque aéreo en Ucrania

Y entre las tantas víctimas del conflicto entre Rusia y Ucrania, también están ellos: Medios ucranianos reportan que tras un ataque aéreo en Járkov, uno de los misiles cayó en un refugio de animales, por lo que reportan a varios perritos muertos y heridos.

De acuerdo con información de NEXTA, durante un ataque aéreo en Járkov, uno de los misiles impactó un refugio de animales. Según los voluntarios del lugar, se destruyeron hasta cinco recintos, por lo que encontraron a varios perritos muertos o heridos.

Las cifras hasta el momento es de cinco perritos muertos que encontraron las personas bajo los escombros de los recintos, seis que terminaron heridos y otros cinco que escaparon tras el impacto del proyectil. Por último, indicaron los voluntarios que había en el refugio un total de 293 canes.

During an air raid on #Kharkiv , one of the shells hit the animal shelter. According to volunteers, five enclosures were destroyed, five dogs died under the debris, about six were injured, and five other animals escaped. The center had a total of 293 dogs. pic.twitter.com/nX1mD7JrBh

Según otros reportes en redes sociales, la organización UAnimals indicó que luego del bombardeo al refugio de animales en Járkov, Ucrania, no solo perritos murieron y resultaron heridos, pues igualmente señalaron que alrededor de 60 gatitos habían sido víctimas de este ataque aéreo durante un incendio.

“Esperamos noticias sobre los más de 200 perros, pero algunos han muerto”, se lee en la publicación de Naturewatch Foundation.

*KHARKIV UPDATE* We are heartbroken once again 💔

We’ve heard from our friends at UAnimals that a shelter has been shelled in #Kharkiv.

60+ cats have perished in the fire

We await news on the 200+ dogs, but some have died #ukraine #ukraineanimals Photo:AKurkurina pic.twitter.com/uccb8wANOn

— Naturewatch Foundation (@Naturewatch_org) March 7, 2022