Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del CJNG, habría sido abatido por fuerzas federales durante un operativo ocurrido en Jalisco, según informan algunos medios nacionales.

Confirman muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG

Este domingo, fuentes federales confirmaron a Milenio, Televisa, La Jornada, El Universal y otros medios sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y, horas después, la Secretaría de Defensa compartió un comunicado para informar sobre la muerte del Mencho.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es considerado como uno de los principales grupos delictivos en México… sino es que el principal.

Esta situación es la que habría ocasionado narcobloqueos y enfrentamientos armados que iniciaron en Jalisco y que después se extendieron a otros estados del país.

En medio de las confirmaciones, el exembajador de Estados Unidos en México Christopher Landau tuiteó una felicitación a las fuerzas federales de nuestro país.

Un operativo con la participación de Estados Unidos

Con un poco más de claridad, sabemos que el operativo fue llevado a cabo por el Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, fuerzas especiales del ejército, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional y Fuerza Aérea.

Y con la intervención de información complementaria del gobierno de Estados Unidos.

El saldo del operativo contra el Mencho

Todo sucedió en Tapalpa, Jalisco, para precisamente detener al Mencho. Sin embargo, ahí, en el enfrentamiento, 3 elementos del ejército resultaron heridos. Y 7 personas del CJNG fueron abatidas.

Sedena precisó que 4 de los integrantes del CJGN murieron en el lugar y otros 3 resultaron heridos. Aunque murieron durante su traslado “vía aérea” a CDMX, entre ellos el Mencho.

Y el mensaje de Claudia Sheinbaum

Horas después de la confirmación de la Secretaría de Defensa, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre este operativo y, en realidad, se trató de un mensaje breve y general. Sin detalles. Aunque pidió a la gente que se mantenga en calma e informada.

