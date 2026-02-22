Lo que necesitas saber: Los enfrentamientos y bloqueos que comenzaron en Jalisco se ha extendido a otros estados como Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Nayarit.

La violencia que se está registrando en Jalisco está llegando a otro nivel… y es que tras un operativo, se han registrado enfrentamientos armados y bloqueos en distintos puntos del estado.

La situación es tan alarmante que el gobernador activó “código rojo” para prevenir agresiones contra la población.

Enfrentamientos y bloqueos en Jalisco // Foto: Redes sociales

Activan código rojo en Jalisco por enfrentamientos armados y bloqueos

Mediante redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que, derivado de un operativo en Tapalpa, se han registrado enfrentamientos y bloqueos en diferentes puntos del estado.

“También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco, individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades“, se lee en el post.

La situación es tan alarmante que las autoridades instalaron una mesa de seguridad y se activó código rojo “con el fin de inhibir actos contra la población”.

Horas después se confirmó que los enfrentamientos y narcobloqueos ocurrieron por la muerte de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Violencia se extienden a otros puntos del país…

Los enfrentamientos y bloqueos que comenzaron en Jalisco se ha extendido a otros estados como Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Nayarit.

Las autoridades informaron que debido a los bloqueos, se recomienda a los conductores NO utilizar la Red Carretera Federal libre de peaje de Jalisco, Michoacán y Nayarit

Según redes sociales, algunos puntos que se han visto bloqueados en Guanajuato son Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón. Ademas, en León se han registrado incidentes en Vista Hermosa, Polígono de Las Joyas y San Martín de Porres.

Bloqueos en varios estados del país // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

Embajada de Estados Unidos emite alerta de seguridad en varios estados

Ante la situación, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para los estadounidenses que se encuentren en Jalisco (Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (Reynosa y otros municipios), zonas del Estado de Michoacán, Estado de Guerrero y Estado de Nuevo León no salir de sus hogares.

Además, recomendaron evitar zonas de actividades policiales, buscar refugio, seguir instrucciones de autoridades locales y en caso de emergencia, llamar al 911. Además de informar a familiares y amigos sobre su ubicación.