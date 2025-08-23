Lo que necesitas saber: Kelly, era una mujer de unos 60 años de edad, originaria de Colorado, Estados Unidos.

La Fiscalía de Tamaulipas investiga la muerte de una mujer de origen estadounidense. De acuerdo con los primeros reportes, sufrió de complicaciones durante una cirugía estética.

Fue trasladada a un hospital, donde al parecer, llegó sin signos vitales. No se sabe cuanto tiempo transcurrió desde su muerte hasta su traslado. El hospital ya se deslindó del caso.

Mujer estadounidense muere tras cirugía estética

Kelly, era una mujer de unos 60 años de edad, originaria de Colorado, Estados Unidos. Estaba en Reynosa para practicarse una cirugía estética. Sin embargo, algo se complicó durante la operación, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Santander de Tamaulipas.

El hospital emitió un comunicado en el que explica que Kelly llegó a sus instalaciones sin signos vitales, también aclaró que no participó ni en la cirugía estética ni en el traslado.

Según el hospital, hicieron todo lo posible para reanimarla, pero fue imposible.

“Nos trasladan paciente sin signos vitales a las instalaciones. Recibimos en urgencias a una paciente proveniente de una clínica privada de procedimientos estéticos. Pese a la activación inmediata de protocolos de reanimación, no fue posible restablecer sus signos vitales. El Hospital Santander no participó en los procedimientos previos ni en el traslado. Las autoridades ya investigan el caso”.

Fiscalía de Tamaulipas investiga la muerte de Kelly

Luego de confirmarse la muerte de Kelly, la Fiscalía de Tamaulipas confirmó que abrió una investigación para determinar responsabilidades.



“La Fiscalía de Tamaulipas inició Carpeta de Investigación por hechos ocurridos en los que pudiera haber perdido la vida una mujer presuntamente de nacionalidad norteamericana, derivado de complicaciones médicas en Tamaulipas”

Hasta ahora, se desconoce la clínica donde se sometió a la cirugía estética ni que clase de procedimiento se realizó. Solo se sabe que fue trasladada por una ambulancia privada UME.