Lo que necesitas saber: A unas horas de la inauguración, hay trabajadores que piden protección frente a posibles redadas, hinchas atrapados en trámites consulares y comunidades latinas ilusionadas, pero con un gran temor.

A tan solo unas horas de que se dé el silbatazo inicial en la Copa del Mundo, hay un problema más grande que está fuera de las canchas, sí, el tema de los visados, las fronteras y el miedo de toparte con algunos agentes de ICE, la policía migratoria gringa.

Y como ya sabemos, este Mundial se llevará en 3 países, México, Canadá y Estados Unidos, pero en este último es en donde se llevará a cabo la mayoría de los partidos. Y es que las políticas migratorias de Trump siguen en pie y eso ha preocupado a la mayoría de los visitantes.

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A solo unas horas de la inauguración, hay trabajadores que piden protección frente a posibles redadas, hinchas atrapados en trámites consulares y comunidades latinas ilusionadas, pero con un gran temor por dentro.

Y es que este Mundial la FIFA lo quiere vender como la gran fiesta global, la Casa Blanca presume tener orden y control, pero en medio de esto queda la incertidumbre al aire: quién sí puede entrar, quién se va a atrever a ir y quién se quedará con las ganas.

Trabajadores de Los Ángeles con miedo a que entren al estadio

Una de las grandes apuestas de EU es la ciudad de Los Ángeles, pues ahí se llevarán a cabo 8 partidos y, pese a eso, ya dieron el primer aviso de que la Copa del Mundo no solo se juega en la cancha.

Y es que más de 2 mil trabajadores armaron una huelga en contra de Legends Global, la empresa que se encargó de toda la restauración del estadio. ¿Y qué es lo que reclaman? Ahí te va.

Su reclamación no es de menos, pues gran parte de los trabajadores, que van desde cocineros, barman, limpieza, palcos, todos ellos, son latinos y son parte importante para poder sostener un evento de tal magnitud.

Y el conflicto no solo para ahí, pues el sindicato y la ACLU que es una de las principales organizaciones de derechos civiles de EU, le han pedido a California que investigue las acreditaciones del Mundial; pueden acabar compartiendo información sensible de todos los trabajadores con el Departamento de Seguridad Nacional.

Entonces la amenaza no solo va de ver a ICE en el estadio, sino de saber quién tiene toda esa información y para qué la puede usar. El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, asegura que funcionarios federales le informaron que no habrá actuaciones civiles de inmigración en los partidos del Mundial, solo harán presencia para proteger el estadio.

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El miedo de los latinos para ir al estadio o a los fan fest

Miles de latinos que habitan en EU tendrán la posibilidad de ver jugar a su selección muy de cerca, de poder llevar a sus hijos al estadio, ir a un fan fest, de disfrutar de la justa mundialista.

Pero en las familias mixtas que tienen miembros con papeles en regla y otros que están sin regularizar, la decisión es mucho más complicada, porque el riesgo no solo está en el campo, sino también al momento de hacer fila, en el estacionamiento, en el metro.

Y derivado a esto, en ciudades como Dallas, grupos de defensa de inmigrantes han activado redes de respuesta rápida, o sea, van a ofrecer formaciones sobre derechos legales, teléfonos para reportar la presencia de agentes y observadores en eventos vinculados. a la FIFA.

Estadio final Mundial 2026

El boleto a los partidos no te incluye el entrar al país

Muchos aficionados ya tienen todo listo, entradas a los partidos, camisetas y hasta plan de viaje, pero eso no asegura que las autoridades de EU los vayan a dejar pasar.

Selecciones clasificadas como Haití, Irán, Senegal y Costa de Marfil han sido de las más afectadas por las restricciones del viaje de Trump. Estas medidas han complicado a los hinchas y han obligado a mover algunas piezas dentro de las mismas delegaciones.

Para la selección de Irán, los jugadores recibieron su visa 10 días antes de su debut en la Copa del Mundo, pero varios miembros de la delegación y del equipo de apoyo se han quedado sin la autorización. Y la misma selección denunció que le fueron retiradas parte de su cupo de entradas para sus aficionados.

Y estas medidas no solo han afectado a los seleccionados, hinchas, sino también al cuerpo arbitral, pues como ya todos conocemos, el árbitro somalí, Omar Abdulkadir Artan, quien fue elegido para pitar algunos partidos del Mundial, fue rechazado al momento de aterrizar en Miami, pese a tener su visado válido.

La misma FIFA ha salido a advertir que tener una entrada para el Mundial no garantiza ni el visado ni la admisión en Estados Unidos. Un aficionado puede pagar la entrada, conseguir una cita, obtener un visado y quedar igualmente pendiente de la decisión final de un agente fronterizo al aterrizar.

Para el país gringo, eso de que todas las banderas puedan disfrutar de la justa mundialista aún está en veremos.